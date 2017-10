19.10.2017

Club/Live Musik

AKK | AIESEC Travelslam | 20.00

Fettschmelze | Fetteria | 17.00

Hemingway Lounge | R. Wolf (p/voc)/L. Oyewale (voc) | Barjazz | 19.30

Kohi | Die Buben im Pelz | 20.00

Orgelfabrik Durlach | Adin Hassa | Liedermacher-Benefiz | 20.00

Phono | Fousy Thurstday | Funk/Soul/House | 20.00

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Tollhaus | Carolin No | 20.00

Topsy | Taschendisco | 22.00

Region

Engelhorn MA | Enjoy Jazz | Bugge Wesseltoft solo | 21.00

Karlstorbahnhof HD | Peter Licht | Liedermacher | 21.00

Kurhaus Baden-Baden | Michael Fitz | Liedermacher | 20.00

Münsterkirche Klosterreichenbach | The Gregorian Voices | Gregorianik meets Pop | 19.30



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Karneval der Tiere | Kammerkonzert ab 6 J. | 11.00 | Das Büro | Lecture/Performance | 18.00 + 18.45 | La Traviata | von Verdi | 20.00 | Der Krüppel von Inishmaan | 20.00

Badnerlandhalle Neureut | De gnitze Griffel | Preisverleihung Mundartwettbewerb | 19.00

Beim Schupi | Harald Hurst + Gunzi Heil | 20.15

Jakobus-Theater | Dänische Delikatessen | 20.00

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 19.30

marotte Figurentheater | Kuh Lieselotte | ab 4 J. | 10.00

Schloss | Karlsruher Schlosskonzert: Dem Fideles Neshome | The Strauss Warschauer Duo | Klezmer/Tanz | 19.00

Tollhaus | Rolf Miller, Kabarett | 20.00

Region

Festplatz-Zelt Weingarten | Wie Findus zu Pettersson kam | Marionetten-Theater | 16.30

Kulturhalle Remchingen | Philipp Weber | Kabarett | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Andreas Rebers | Kabarett | 20.00

Reuchlinhaus PF | Figurentheater | 15.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Urfaust | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Kinemathek | Transmissons: Spell Reel/Koropa | engl. UT | 19.00 | Gespräch mit Oliver Marboeuf | 21.15

vhs | Vorträge: Vulkane in Süd-Italien | 17.00 | KA um 1900 | 19.00 | Zürcher-Ressourcen-Modell | 19.00

Zieglersaal | CETA contra Demokratie - wie Konzerne Staaten regulieren | Attac-Vortrag/Diskussion | 19.30

ZKM | 4th Council of Europe Platform Exchange on Culture and Digitisation | www.zkm.de | Open Codes. Leben in digitalen Welten | Ausstellungseröffnung | 19.00

Region

Haus des Gastes Bad Bergzabern | Die Heilkraft der Hypnose bei Erschöpfung und Ängsten | Gesundheitsgespräch | 19.00