19.09.2019

Club/Live Musik

Café Nun | Klangwerk Jam Session | 19.00

Die Stadtmitte | Early Dancing (Party-Mix) | 18.00

Hemingway Lounge | R. Ziegler (p)/R. Zacharias (b) | Barjazz | 19.30

Scruffys Irish Pub | 20 Years Birthday Pub Quiz | 21.00

Sozpädal (Werderstr. 40) | Duo Desafinados | Brasil./portug./italien. Musik | 19.00

Tempel | Jacob Karlzon Trio | 20.00

Topsy | Weekend-Warmup | 23.00

Region

Café Central Weinheim | Angelic Upstarts | Oi-Punk | 21.00

Kurhaus Bad Herrenalb | Manuela Romberg (voc)/André Thoma (acc) | Chansons der 1920er/30er Jahre | 19.30

Laiterie Strasbourg | Ososphère Festival: Bon Entendeur | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Kulturensohn | Philipp Herold (Slam Poet) | 20.00

Insel | Die überraschend seltsamen Abenteuer des Robinson Crusoe | ab 8 J. | 19.00

K2 | Die Comedian Harmonists | 20.00

Kammertheater | Tinder | Musical | 19.30

Otto-Dullenkopf-Park | Atoll-Festival: Neuer Zirkus | Cirque Aital | 20.00

Spuktheater | Die Séance des Henri Flaubert | 20.00

Staatl. Kunsthalle | Chaises musicales | Julian Sartorius + Eric Hattan, Performance | 19.00

Tollhaus | Atoll-Festival: Neuer Zirkus | Compagnie Galapiat | 19.30 | Rough Connections & Human Collective Blame Game | 20.45

Region

Reithalle RA | Dschihad Calling | Phoenixtheater Rastatt | 19.30

Stadttheater Bruchsal | BLB: Die Vermessung der Welt | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Gemeindehaus am Zwinger Durlach | Mobilität und Verkehrssicherheit von Senior*innen | Vortrag/Gespräch | 10.00 | Frauen-Flohmarkt | 19.00

Jubez | Vernetzungstreffen Klimagerechtigkeit | 19.30

Kinemathek | Barfuß in Paris | F, DF | 15.00 | Face_It!: Das Gesicht im Zeitalter des Digitalismus | 19.00 | Photograph | IN, dt. UT | 21.15

KIT-Mensafoyer Servicebüro | Beratung für Studierende | 10.00

Kreativwerkstatt (Rudolfstr. 5) | Bienenwachstücher und Obstbeutelchen | DIY-Workshop | 19.00

vhs | Klimawandel/Klimakrise – was passiert da eigentlich? | Vortrag | 19.30

Region

Casino Baden-Baden | Best of Bestsellers | Hera Lind, Lesung | 20.00

Elan Gründerzentrum Baden-Baden | Round Table zum Thema Fehlerkultur | 17.00

Hist. Bibliothek RA | Von Reisen zu Inseln und ihren Lehren | Vortrag | 18.00

Marktplatz Bretten | Brettener Weinmarkt

Stadtbibliothek BAD | Der Baedeker, das Weltbad und der frühe Tourismus | Vortrag | 19.30

Stadtbibliothek Ettlingen | Menschen und Rechte – Schutz vor Verfolgung | 19.00