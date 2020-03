02.04.2020

Club/Live Musik

Dorfschänke | SingInKA PopUpChor | 19.30

Jubez | Malaka Hostel | Frollein Smilla | 20.00

Nun | Klangwerk Jam Session | 19.00

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Topsy | Weekend-Warmup | 22.00

Region

Kulturhalle Remchingen | Break Free | Queen Tribute Show | 20.00

Kurhaus Baden-Baden | Rhythm & Blues: The Voyagers feat. Soleil Niklasson | 20.00

Theater im Riff Bruchsal | Thabilé | Afro-Pop | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Szenen einer Ehe | 19.00 | Wozzeck | 20.00 | Akademie des Tanzes Mannheim | 20.00

Das Sandkorn | Erdbeben in London | 19.00

Jakobus-Theater | Meine Braut, sein Vater & ich | Komödie | 20.00

Junges Staatstheater | Das Privileg | ab 14 J. | 18.00 + 20.00

K2 | Oh Alpenglühn! | 20.00

Kammertheater | Bed of Roses | 19.30

Kohi | Loose Lips | 20.00

marotte Figurentheater | Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat | ab 3 J. | 10.00

Spuktheater | Subtiler Spuk | 20.00

Region

Ev. Stadtkirche Ludwigsburg | Johannespassion zum Mitsingen | Auftakt zum Klassik Open Air der Ludwigsburger Schlossfestspiele | 20.00

Jugendstilfesthalle Philippsburg | Bademeister Schaluppke | Comedy | 20.00

Stadthalle Gernsbach | Puppentheaterwoche: Der wunderbarste Platz der Welt | 15.00 | Plastic Heroes | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Mercedes | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

DGB-Haus | Atomkraft als Klimaretter? | Diskussion | 19.30

Gemeindehaus Am Zwinger Durlach | Wasserbau am Oberrhein | Vortrag/Gespräch | 10.00

Hemingway Lounge | U. Eidenmüller im Talk mit Albrecht Müller | 19.30

Kinemathek | Kahlschlag | D | 19.00 | Monos | dt. UT | 21.15

Regierungspräsidium | Plötzlich pflegebedürftig und jetzt? | Vortrag | 18.00

Schauburg | www.independentdays-filmfest.com

Schloss | Die Michelsberger Kultur im Raum Bruchsal | Vortrag | 18.00

Stadtmuseum | K’he in der Weimarer Republik/Themenführung Politik | 18.00

vhs | Was Landkarten sagen … und was nicht | Vortrag | 19.00 | Arzt-Patienten-Forum: Impfungen und Kinderkrankheiten | 19.30

ZKM | Reflektion und Ausblick: Emotionale KI am ZKM | 18.00 | Digitalisierung fängt früher an | Vortrag | 19.00 | www.independentdays-filmfest.com | 19.00 + 21.00