02.08.2018

Club/Live Musik

Bar Luka | Afterwork | 17.00

Café Nun | Klangwerk Jam Session | 19.00

P8 | Meltdown/Final Nail | Metal/Hardcore | 19.00

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Tollhaus | Chico Trujillo | Jazz/World/Pop/Rock | 20.30

Topsy | Taschendisko | 22.00

Region

Fashion Outlet Zweibrücken | After-Work | Livemusik | 19.00

Kloster Hirsau Calw | Johannes Oerding | 20.30

Kurhaus Baden-Baden | Rhythm & Blues: William Russ jr./The Voyagers | 20.00

Nachtwächter Lienzingen | Seán Treacy Band | 19.00

Schloss Edesheim | Albert Hammond | 20.00

Schlossgarten Schwetzingen | Sir Van Morrison | 19.00

Zehntkeller Dörzbach-Hohebach | Cúig | Irish Folk | 19.00



Bühne/Klassik

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 19.30

marotte Figurentheater | Piggeldy & Frederick | ab 4 J. | 10.00

Region

Nationaltheater MA | Die Schöne und das Biest | Disney-Musical | 19.30

Schloss Ettlingen | Chicago | Musical | 20.30



Lesung/Vortrag/Film+

Schloss Gottesaue | Open Air Kino | Destination Wedding | 21.00

Stadtmuseum | Einführung in die Kritische Theorie | Anarchistische Gruppe Freiburg/Libertäre Gruppe Karlsruhe | 19.00

Region

Schloss Bruchsal | Kardinal von Schönborn und seine rechtsrheinischen Landschlösser | Vortrag | 11.00