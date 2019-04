02.05.2019

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Duesenjaeger + Klotzs | Punkrock | 20.00

Café Nun | Klangwerk | Jam Session | 19.00

Die Stadtmitte | Early Dancing (Party-Mix) | 18.00

Dorfschänke | DJ Tom | Soul/Funk/Balkan | 21.00

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

P8 | TV Smith/From 7 to 7/The Beltroses | Punk/Folk | 20.00

Tollhaus | Eva Quartet | Jazz/World | 20.00

Topsy | Weekend-Warmup | 22.00

Region

Festhalle Dudenhofen | Hamburg Blues Band feat. Chris Farlowe & Krissy Matthews | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Elektra | 20.00 | Am Königsweg | 20.00

Das Sandkorn | Tatort – So isch’s wore! | Komödie | 19.30

Kammertheater | Tinder | Musical | 19.30

Kohi | Loose Lips Storytelling | 20.00

marotte Figurentheater | FEM Fatale Improtheater: Werewolves in English | 20.00

Schloss Gottesaue | Rising Stars | Kammerkonzert | Brahms/Mendelssohn/Bartholdy/Piazzolla u.a. | 19.30

Region

Festspielhaus Baden-Baden | Mamma Mia! | ABBA-Musical | 20.00

Saalbau Neustadt | Reigen | Oper von P. Boesmans | 19.00

Theater HD | Erinnya | 20.30

Zwinger HD | Nathan | ab 15 J. | 11.00



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Landesbibliothek | An Wort und Stelle | Lesebühne | 19.00

Gemeindehaus Am Zwinger Durlach | Bauern, Ketzer, Wiedertäufer – Der linke Flügel der Reformation | Vortrag | 10.00

Hemingway Lounge | Ullrich Eidenmüller im Talk mit Birgit Keil | 19.30

Kinemathek | Streik | F, dt. UT | 19.00 | Liebesleben | D | 21.15

Regierungspräsidium | Donald im Wandel der Zeit | Kurzfilme | 18.00

vhs | Kroatien | Bildervortrag | 17.00

ZKM | Junge Freunde des Fördervereins HfG/ZKM: Kunstförderung erfindet sich neu | Vortrag | 18.00