20.04.2017

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Jazzclub: Absolutely Sweet Marie | 20.00

Die Stadtmitte | Hit Happens (Mixed) | 23.00

Dorfschänke | Best of Blackmen’s Music | DJ Stone(d) | 21.00

Hemingway Lounge | R. Ziegler (p)/T. Steudinger (b) | Barjazz | 19.30

Kohi | Milo Matthews | Fusion | 20.00

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Substage | The Intersphere/Wheel | 20.00

Topsy | Die Macht der Nacht | 22.00

Region

Café Central Weinheim | Carnifex/Pighead/Mental Cruelty | Metal | 20.00

Capitol MA | Dota | 20.00

Kurhaus Baden-Baden | Wawau Adler/Marian Petrescu/Joel Locher/Obi Jenne | Tribute to Oscar Peterson | 20.00

Reithalle Rastatt | Spirit of Smokie | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Der Krüppel von Inishmaan | 20.00

K2 | Sarg niemals nie | Musical | 20.00

Kulturhaus Mikado | Clown-Theater der neuen Clown-Doktoren | 19.00

Tollhaus | Caveman | 20.00 | Gala: Vivarium Artisticum | 20.00

Region

klag-Bühne Gaggenau | Alfons | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Kinemathek | Zabriskie Point | USA, DF | 19.00

Schloss Gottesaue | Meisterklasse: Emotion and Neurocognition of Music | 10.00

ZKM | Beat Generation und die Bricolage im Zeitalter der Reproduzierbarkeit | Vortrag | 18.30

Region

Kurhaus Schömberg | KinderglücksUni | 10.00

Rosenplatz Baiersbronn | Flohmarkt | 9.00

Schloss Ettlingen | Detektiv-Kurs | 8-12 J. | 14.30