20.02.2020

Club/Live Musik

Dorfschänke | Schmudo-Party | 20.00

Hemingway Lounge | T. Jehle (p)/G. Soyka (tp) | Barjazz | 19.30

Jubez | Santana Classics | Tribute to Santana | 20.30

Kap | Künstlerfasching | 20.00

Orgelfabrik Durlach | Text trifft Ton zu Wandel und Wirren | Lesung mit Musik | 19.00

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Tollhaus | Lilly Among Clouds | 20.00

Topsy | Faschingsparty | DJ Giovanni Liotta | 21.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Festkonzert der Dt. Händel-Solisten/Jory Vinikour (Cembalo) | 19.00 | Passion – Sehnsucht der Frauen | 20.00

Das Sandkorn | rastetter & wacker: Kabarettnotstand! | 19.30

K2 | Die Comedian Harmonists | 20.00

Kammertheater | Show Must Go on | 19.30

KIT (Gaede-Hörsaal, Geb. 30.22) | Sinfonieorchester des KIT/Tobias Drewelius | Ives/Mahler | öffentliche Probe | 19.15

Konzerthaus | That’s Life – Sinatra Musical | 20.00

marotte Figurentheater | Die Olchis | ab 5 J. | 10.00

Region

Festspielhaus Baden-Baden | Sir Simon Rattle I – Christus am Ölberg | 20.00

Reithalle RA | Bernarda Albas Haus | Ensemble99 | 20.00

Theater Baden-Baden | Hamlet | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Landesbibliothek | Wer war Jenny Arfeld? Die Suche nach NS-Raubgut | 18.00

Carlo Schmid Schule (Ohiostr. 5) | Infoabend Sozial- und Gesundheitswissenschaftl. Gymnasium | 18.00

Gemeindehaus am Zwinger Durlach | Vom Hören der Welt und vom Klang der Dinge | Vortrag/Gespräch | 10.00

Kinemathek | Lou Andreas-Salomé | D | 15.00 | Systemsprenger | D | 19.00 | Jeanne d’Arc | F/BE, dt.UT | 21.15

Kreativwerkstatt (Rudolfstr. 5) | Bienenwachstücher/Obstbeutelchen | DIY-Workshop | 19.00

Schloss | Luftbildarchäologie in Nord-BaWü | Vortrag | 18.00

ßpace | Horkheimer & Adorno: Dialektik der Aufklärung | Lesung/Diskussion | 19.00

Weltladen | Was hat der faire Handel mit dem Klimaschutz zu tun? | Vortrag | 19.00