21.12.2017

Club/Live Musik

AKK | Improtheater Schlonz | 20.00

Dorfschänke | Best of Blackmen’s Music | DJ Stone(d) | 20.00

Fettschmelze | Fetteria | 17.00

Hemingway Lounge | R. Ziegler (p)/G. Klaiber (b) | Barjazz | 19.30

Orgelfabrik Durlach | Text trifft Ton zur stillen Nacht | A. Sauermost/M. Tröndle/S. Kinz | 20.00

Schwarzwaldhalle | Bonez MC & RAF Camora | Hip Hop | 19.45

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Topsy | Taschendisko | 22.00

Region

Alte Feuerwache MA | Kadavar/Travelin Jack | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Do braut sich was z’samme | 20.15

Bad. Staatstheater | Tom Sawyer und H. Finn | 10.00 | Adriana Lecouvreur | 20.00 | Der goldne Topf | 20.00 | Afzals Tochter | 20.00

Insel | Farbenfroh & Schwarzgeärgert | Theater ab 2 J. | 11.00

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 19.30

marotte Figurentheater | Die Weihnachtsgeschichte | ab 5 J. | 9.30 | Arbeitslos und Spaß dabei | 19.00

Schlachthof (Altes Kühlhaus) | Spuktheater | 20.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Das Dschungelbuch | 16.00

Tollhaus | Andreas Rebers | Kabarett | 20.00

Region

Bürgerzentrum Bruchsal | Klingende Bergweihnacht: Marianne und Michael/Feldberger/Hansy Vogt u. a. | 20.00

Festspielhaus BAD | Romeo & Julia | Mariinsky Ballett | 19.00

Palatin Wiesloch | Chako Habekost | Mundart-Comedy | 20.00

Rest. Surumu (Rennbahn) Iffezheim | Das fliegende Einhorn | Dinnershow | 19.30

Schlosskapelle HD | Adventsmusik für Orgel und Trompete | Bach/Händel u. a. | 14.00

St. Georgskirche Kandel | Rennquintett | 20.00

Theater HD | Dusk | Tanzstück von N. Linning | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Schauburg | Best Independent International Films: Kurzfilmtag | 17.00