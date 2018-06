21.06.2018

Club/Live Musik

AKK | Liveschlonz: Band-Tasting | 20.00

Café Nun | Klangwerk Jam Session | 19.00

Die Stadtmitte | Sommersonnwende PH-Party | DJ Trope | 23.00

Hemingway Lounge | T. Jehle (p) | Barjazz | 19.30

PH | Sommerfest | 16.00

NCO Club | 15 Jahre New Noise Fest: Terror/Modern Life Is War/Cro-Mags/Incendiary/Minus Youth u. a. | 17.00

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Topsy | Taschendisko | 22.00

Region

Bürgerzentrum Bruchsal | Kathy Kelly | 19.00

Café Central Weinheim | Stray from the Path/First Blood/ Employed to Serve | Hardcore | 20.00

Café Herzstück Wörth | Kollektiv Liebe: Bruder Jakob/Ray Beyond | Deephouse/House | 18.00

Maimarktgelände MA | Zeltfestival: Johannes Oerding/Tom Gregory | 19.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Die Glasmenagerie | 19.00 | Ballett: Ein Sommernachtstraum | 20.00 | Am Boden | 20.00

Insel | Gold! | Oper ab 4 J. | 11.00

Jakobus-Theater | Wir sind die Neuen | Komödie | 20.00

Kammertheater | Der Stripper | Komödie | 19.30

marotte Figurentheater | Der kleine Ritter Trenk | ab 5 J. | 10.00

Studentenhaus | SchauSpielPlatz | 28 Jahre Unitheater | 18.00

Tollhaus | Damenwahl VII: J. Ayse/K. Buddenkotte/Frau G/Frau Antje | 20.00

Region

Kulturhalle Remchingen | Die drei ??? – Fluch der Piraten | ab 8 J. | 17.00

Kurpark Bad Herrenalb | Das UN – eine wundersame Waldgeschichte | ab 5 J. | 11.00 | Ein Sack voll Abenteuer | Komödie | 20.00

Schloss Ettlingen | Chicago | Musical | 20.30

Schloss HD | Heidi | ab 6 J. | 9.30 | Anatevka | Musical | 20.30

Theater BAD | Biedermann und die Brandstifter | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Landesbibliothek | Gunnar Martinsson | Werkbericht: Entwurf, Detail, Ausführung | 19.00

Bad. Staatstheater | Ballett: Ein Sommernachtstraum | Gespräch | 22.30

BIZ (Brauerstr. 10) | Nach der Schule ins Ausland mit „Stepin“ | 16.00

Filmpalast am ZKM | Anime: Fate/Stay Night (Heaven’s Feel) | 20.00

ibz | Infobörse für Zugewanderte zum Thema Arbeit/Aus- und Weiterbildung | 10.00

Kinemathek | Eröffnung Cinéfête | Swagger | F, dt. UT | 19.00

Orgelfabrik Durlach | Planetarium | Armstrong – Bilderbuchkino | 16.00 | Sterne live | 18.00 | Abenteuer Nachthimmel | 20.00

ßpace | Also sprach Zarathustra | Lesung/Diskussion | 18.30

Stadtmuseum | Berufsverbote – Kampf für demokratische Rechte | 17.00

vhs | Der Garten e-den | vhs-Salon Mathematik | 19.30