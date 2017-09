21.09.2017

Club/Live Musik

Fettschmelze | Fetteria | 17.00

Hemingway Lounge | R. Wolf (p/voc)/L. Oyewale (voc) | Barjazz | 19.30

Jubez | ArkNoir | 20.00

Scruffys Irish Pub | 18th Birthday | Pub Quiz | 21.00

Topsy | Taschendisco | 22.00

Region

Bürgerhaus Dudenhofen | Norman Beaker Band | Blues | 20.00

Karlstorbahnhof HD | Alasdair Roberts | Folk | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Safe Places | 20.00

Jakobus-Theater | Dänische Delikatessen | 20.00

K2 | Spanisch für Anfängerinnen | 20.00

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 19.30

Sandkorn | D!E SP!NNER im Café Babbel | 10.00 + 19.00

Tollhaus | atoll surprise – Circus-Miniaturen | 20.00 | Cie Quotidienne | 20.30

Region

Dom zu Speyer | Aspekte zu Bach I | Barockorchester L’arpa festante/A. Scholl (Countertenor) | 20.00

Kupferdächle PF | Kick Off: Saison-Auftakt | 18.00

Kurhaus Baden-Baden | Philip Simon | Kabarett | 20.00

Schlossinnenhof Bad Bergzabern | Café del mundo | Flamencogitarren | 19.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Die verlorene Ehre der Katharina Blum | 19.30

Zeitraumexit u. a. MA | www.wunderderpraerie.de | Int. Festival für Performancekunst & Vernetzung



Lesung/Vortrag/Film+

Baiersbronn Classic | Oldtimer Rallye

ibz | Wer sind wir? Oder: Wie geht vielfältig? | Vortrag | 19.00

Kinemathek | Makah – Die den Wal fangen | D, dt. UT | 19.00 | Abluka – Jeder misstraut jedem | Türkei/Katar/F, dt. UT | 21.15

KIT (Campus Süd, CIE) | Gründergrillen | www.cie-kit.de | 19.00

Orgelfabrik Durlach | Stadt Teil Kultur | Kulturgespräch | 19.30

Prinz-Max-Palais | Skurrile Texte der Literatenrunde | 19.00

vhs | Fachabend Demenz | Vortrag/Workshops | 18.00

Weltladen | Plastikfrei, minimalistisch, Konsum reduziert | Vortrag/Diskussion | 19.00

Region

Haus des Gastes Bad Bergzabern | Rückenschmerzen – was gibt es Neues? | Gesundheitsgespräch | 19.00

Pforzheim Galerie | Sammeln und Zeigen | Gesprächsabend | 19.00