22.12.2016

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | Hit Happens (Mixed) | 23.00

Dorfschänke | Best of Blackmen’s Music | DJ Stoned | 21.00

Ettlinger Tor | Nicolai Jan Hübner (Piano) | Chill-Out Songs | 19.00

Jubez | Seconds Out | Genesis-Tribute | 20.30

Monk Bar | Roman Rauch/Shahrokh | 22.00

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Topsy | Classic Houze | 21.00

Region

Café Central Weinheim | Peter & The Test Tube Babies/Berlin Blackouts u.a. | Punkrock | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Dobbelmord im Aldersheim | 20.15

Bad. Staatstheater | Schneeweißchen und Rosenrot | 9.00 + 11.00 | Weihnachtssingen | 19.00 | Kinder des Olymp | 20.00 | Das Gelübde | 20.00

Insel | Tschick | ab 14 J. | 11.00

K2 | Schöne Bescherung! | Weihnachtsrevue | 20.00

Kammertheater | Der kleine Horrorladen | 19.30

Kleine Kirche | Weihnachtskonzert | Pamina Girls Choir | 19.30

marotte Figurentheater | Die Weihnachtsgeschichte | ab 5 J. | 15.00

Messplatz | Karlsruher Weihnachtscircus | Festl. Gala-Premiere | 19.30

Sandkorn | Alice im Wunderland | Musical ab 5 J. | 10.00 | Männer.Reifen | rastetter&wacker, Kabarett | 20.15 | Der Gott des Gemetzels | 20.15

Schloss Gottesaue | HochschulAbend Klavier | 19.30

Theater Die Käuze Waldstadt | Der Wolf und die sieben Geißlein | ab 5 J. | 16.00

Tollhaus | Eine Weihnachtsgeschichte | Nemec/Wachtveitl | 20.00

Region

Bürgerzentrum Bruchsal | Hansy Vogt & klingende Bergweihnacht | 20.00

Festspielhaus Baden-Baden | Giselle | Mariinsky Ballett | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

Friedrichsplatz | Christkindlesmarkt | 11.00 | MV Harmonie | 18.00