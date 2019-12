23.01.2020

Club/Live Musik

AKK | Lila Pause Schlonz | 20.00

Hemingway Lounge | Noble Jazz Duo | 19.30

Jubez | Tohuwabohu: Götz Widmann | 20.30

Kohi | Wolf Mountains | Garage-Noise-Rock | 20.00

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Tempel | Lily Dahab | 20.00

Tollhaus | Penguin Café | Jazz/World | 20.00

Topsy | Weekend-Warmup | 22.00

Region

Schloss-Schule Ilvesheim | Kultur im Dunkeln: Tobias Bach | Folk/Americana | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Der goldne Topf | 19.00 | Faust (Oper) | 19.30

Das Sandkorn | Tatort – So isch’s wore! | Komödie | 19.30

Insel | Mongos | ab 12 J. | 19.00

Konzerthaus | The Soul Symphony | Sinfonische Zeitreise durch Motown/60er/70er-Soul Ära | 20.00

Schloss Gottesaue | HfM-Studierende Violine | 19.30 | Neue Werke aus den Kompositionsklassen Rihm und Hechtle | 19.30

Tollhaus | Tahnee | Comedy | 20.00

Zieglersaal | Dreist präsentiert Reiher-Air | Flugbegleiter-Show | 19.30

Region

Bürgerzentrum Bruchsal | Dod | Gerd Dudenhöffer spielt Heinz Becker | 20.00

Festspielhaus Baden-Baden | Flashdance | Musical | 19.30

Jugendstil-Festhalle LD | DantzaZ – Growing Young | Tanztheater | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: nichts, was uns passiert | 19.30

Theater Baden-Baden | Der Steppenwolf | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Landesbibliothek | An Wort und Stelle Lesebühne | 19.00

Bad. Staatstheater | Die Zukunft ist weiblich: Mithu Sanyal | Gespräch | 19.30

Ev. Kirche Stupferich | Der neue Erwachsenenkatechismus von Prof. Dr. Winfried Härle | Gespräch | 19.30

Gedok | Lesung mit der Gedok Heidelberg | 19.00

Karlshochschule | Runder Tisch: Dekarbonisierung der Fernwärmeversorgung/RDK | 17.30

Kongresszentrum | bonding Firmenkontaktmesse | 9.30

Lichtwert e.V. (Haid- und Neustr. 18) | Nepal - Menschen und Landschaften am Manaslu und Annapurna | Vernissage/Vortrag | 20.00

Naturkundemuseum | Abends im Museum: Planet 3.0 | 18.00

Schlossplatz | Stadtwerke Eiszeit: Eisstockturnier | 17.30

Stadtmuseum | Die Anfänge der wissenschaftl. Fotografie an der Techn. Hochschule | Vortrag | 18.00

Region

BIZ (Karlstr. 18) RA | Berufe in Uniform: Bundespolizei | 14.00 | Ab ins Ausland mit praktikawelten | 14.00

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Abenteuer Südsee | Multivisionsshow | 19.30