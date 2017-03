23.03.2017

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | How I Met Your Music | 21.00 | FH Semester Opening (Mixed/Electro) | 23.00

Dorfschänke | DJ Stone(d) | Glamrock-Party | 21.00

Hemingway Lounge | R. Ziegler (p)/T. Steudinger (b) | Barjazz | 19.30

Mikado | Tango-Tanzabend | 20.30

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Tempel | Bill Laurance | 20.00

Tollhaus | Bella Ciao | Italienische Musik | 20.00

Topsy | Die Macht der Nacht | 22.00

Region

Karlstorbahnhof HD | Puppetmastaz | Rap & Puppenspiel | 21.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Ballett: La Sylphide | 20.00 | Das Abschiedsdinner | Komödie | 20.00

Brahmssaal | Semino Rossi | 19.30

Insel | Tschick | nach W. Herrndorf | ab 14 J. | 11.00 + 19.00

K2 | Sarg niemals nie | Musical | 20.00

Kammertheater | Ziemlich beste Freunde | Komödie | 19.30

Konzerthaus | Gerd Dudenhöffer spielt Heinz Becker | 20.00

marotte Figurentheater | Vom kleinen Maulwurf, der... | ab 3 J. | 10.00 + 15.00

Sandkorn | Agentur Kaufrausch | ab 10 J. | 10.00 | Die Physiker | 19.00

Region

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Nathan der Weise | 20.00

Bürgerzentrum Bruchsal | Südtiroler Heimatsterne | Oswald Sattler/Die Schäfer/Alexander Rier/Die Vaiolets | 20.00

Jugendstil-Festhalle LD | Villa Musica Meisterklänge: Birds | 20.00

Kulturhalle Remchingen | Han’s Klaffl | Kabarett | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Carrington-Brown | Musikcomedy | 20.00

Saalbau Neustadt | Jeder stirbt für sich allein | Schauspiel | 20.00

Stadtparkhalle Bretten | BLB: Andorra | 19.30

Theater BAD | Geächtet | 20.00

Zwinger HD | Ich heiße Ben | ab 10 J. | 9.15 + 11.30



Lesung/Vortrag/Film+

Ahmadiyya-Gemeinde (Reinhold-Frank-Str. 46a) | Was denkt der Kopf unter dem Tuch? | Musl. Frauenorganisation stellt sich vor | 18.30

Bad. Landesbibliothek | Aus den Augen, aus dem Sinn.. | Ausstellungseröffnung | 19.00

DGB Haus | Stammtisch gegen Stammtisch-Parolen | 17.00 | Wie Europa gerettet werden kann: Demokratie statt Fremdenfeindlichkeit | Diskussion | 18.30

Filmpalast am ZKM | Rammstein: Paris | Konzertfilm | 20.00

Gemeindehaus Am Zwinger Durlach | Auguste Rodin und Camille Claudel – Wegbereiter der Moderne | Vortrag | 9.30

Haus der Reformation Neureut-Kirchfeld | Neues aus dem Wörterbuch des kleinen Rassisten | 19.00

Hort Südendschule | Empowerment als Erziehungsaufgabe | Lesung/Diskussion | 19.00

ibz | Dialog der Religionen: Wer kommt in den Himmel? | 19.30

Kinemathek | And-Ek Ghes.. | D, dt. UT | Film/Gespräch | 19.00 | Mit Siebzehn | F, dt. UT | 21.15

KIT (Audimax, Geb. 30.95) | Wie bringen wir Kinder in Schwung? | Kinderturn-Kongress | www.kongress-ka.de

Prinz Max Palais | Als die Raben noch bunt waren | Lesung/Basteln ab 5 J. | 15.00

Schloss | Die Kadesch-Schlacht Ramses II. | Vortrag | 19.00

Staatl. Kunsthalle | Künstler in der Fremde | Führung | 17.00

Stadtteilbibliothek Waldstadt | Was fehlt Dir, kleiner Alex? | Lesung/Basteln 4-6 J. | 15.00

Ständehaussaal | Ist Serbien ein sicheres Herkunftsland? | Film/Vortrag | 19.00

Tollhaus | 180 Grad Meer | Sarah Kuttner, Lesung | 20.30

ZKM | Jean-Jacques Lebel: Living with the Beats in the Past and the Present | Vortrag | 18.30

Region

Barockschloss MA | Die Einfühtung der Reformation im Pfälzer Raum | Lesung/Vortrag | 19.00

Feuerwehrhaus Schömberg | Feuerwehrgespräche | 18.00

Museum Weltkulturen D5 MA | Archäologische Forschung zur Ortsgeschichte von Mannheim-Wallstadt | Vortrag | 19.00

Rathaus Keltern-Ellmendingen | Australien – Norden und Zentrum | Multivisionsschau | 19.30