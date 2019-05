23.05.2019

Club/Live Musik

AKK | Unifest Schlonz | 20.00

Alte Hackerei | Electric Citizen | 20.30

Die Stadtmitte | Early Dancing (Party-Mix) | 18.00

Hemingway Lounge | R. Wolf (p/voc)/L. Oyewale (voc) | 19.30

Jubez | The Bufdi-Show: Jaguwar/Astrokraut/Monday Joe u.a. | 20.00

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Topsy | Weekend-Warmup | 22.00

Region

Karlstorbahnhof HD | Tia Gostelow | 21.00

Kübelmarkt Bruchsal | 50 Jahre MuKs Jubiläumsfestival | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Marian Petrescu/Wawau Adler | From Django Reinhardt to Oscar Peterson | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Iphigenie | 19.00 | Unantastbar? | 20.00

Das Sandkorn | Anders sein | 11.00 | Audicitionary | 19.00

K2 | Gut gegen Nordwind | 20.00

Kammertheater | Tinder | Musical | 19.30

marotte Figurentheater | Der Grüffelo | ab 4 J. | 10.00

Schloss Gottesaue | HfM-Studierende Gesang | 19.30

Schlossplatz | Eröffnung Verfassungsfest | 20.00 | Festkonzert der Bad. Staatskapelle | 20.30

Spuktheater | Subtiler Spuk | 20.00

Region

Kurhaus Bad Herrenalb | Wenn das Leben Kopf steht – Musical der Falkenstein-Schule | 18.00

Theater im Kurhaus Freudenstadt | Der nackte Wahnsinn | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Landesbibliothek | Bücherfunde: Die Mao-Bibel | 18.00

Boesner Künstlerbedarf | Landschaft in sattem Farbauftrag | Golden Acrylics Workshop | 10.00

Bundesverfassungsgericht | Tag der offenen Tür: 70 Jahre Grundgesetz | 10.00

Cantina Majolika | Dinnerhopping | 17.30

DHBW | Mikroplastik – Gefahr für Mensch und Umwelt | 15.30 | Clarity – Think Green Wash Clean (Mikroplastikfilter für Waschmaschinen) | 15.45

Gemeindehaus am Zwinger Durlach | Karl Barth und seine Rede von Gott und Welt | 10.00

HfG | Anarchist aus Karlsruhe, Sozialist aus Berlin | Gustav Landauer, Vortrag | 20.00

ibz | Tod im Umerziehungslager | Vortrag zur aktuellen Lage der Uiguren | 19.00

Kinemathek | First Reformed | USA, dt. UT | 19.00 | Auch Leben ist eine Kunst – Der Fall Max Emden | 21.15

Schloss | www.zeitgeistwandern.de | Recht + Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit | Stadtführung zur Fuß | 17.00

Stadtbibliothek | Die Kunst des Ausruhens für pflegende Angehörige | Vortrag | 19.00

uniKAte + design 19

ZKM | Gestalten des Rechts: 70 Jahre Grundgesetz | 18.00 | Offenes Meet-Up für Initiativen | 19.00

Region

Mosquito-Bar Baden-Baden | Wo bitte geht’s nach Nagaland | G. Felsberg, komische Geschichten aus Asien | 19.00

Stadtbibliothek Offenburg | Die Weltkarten Waldseemüllers | Vortrag | 20.00