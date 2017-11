23.11.2017

Club/Live Musik

AKK | Smash the Trash Schlonz | 20.00

Alte Hackerei | The Balls | Punk/Stonerrock | 20.00

Die Stadtmitte | WiWi-Party KIT meets FH | 23.00

Dorfschänke | Rockclassics | DJ | 20.00

Fettschmelze | Fetteria | 17.00

Hemingway Lounge | T. Steudinger (b)/J. Schrietter (voc) | Barjazz | 19.30

Mikado | Tango-Tanzabend | 20.30

P8 | Lyvten/Messed | Post-Punk | 20.00

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Substage | Bergfilm | Elektro-Pop | 20.00

Topsy | Taschendisko | 22.00

Region

Bürgerhaus Dudenhofen | Nine Below Zero | Blues/Rock | 20.00

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Seite Eins | 20.00

Café Central Weinheim | Coldside/Moment of Truth/Veilside | Hardcore | 21.00

Karlstorbahnhof HD | Moop Mama | Urban Brass | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Dobbelmord im Aldersheim | 20.15

Bad. Staatstheater | Der Goldne Topf | 20.00

BGV-Lichthof Durlacher Allee | HfM: Benefizkonzert: Von Tieren und Menschen | 19.30

Christuskirche | Britten: A Ceremony of Carols | Cantus Juvenum/S. Wunsch (Harfe) | 18.00

Kammertheater | Aufguss | Komödie | 19.30

Kinemathek | Animals – Stadt Land Tier | D | 19.0o | Tanz: Bolschoi Babylon | 21.15

marotte Figurentheater | Das kleine Ich bin Ich | ab 3 J. | 10.00 + 15.00

Schlachthof (Altes Kühlhaus) | Spuktheater | 20.00

Tollhaus | Kleinkunstpreis Ba-Wü | Krebs/Vlachopoulos/Knef | 20.00

ZKM | Giga Hertz Preis: Preisträgerkonzert | 20.00

Region

Badner Halle RA | Erwin Pelzig | Kabarett | 20.00

Festspielhaus BAD | Cecilia Bartoli & Sol Gabetta | 20.00

Stadthalle Germersheim | Bernd Stelter | Kabarett | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Franz Csiky – Fremd. Sein. Heimat. | 19.30

Theater BAD | Auerhaus | ab 15 J. | 10.00

Theater im Pfalzbau LU | Nederlands Dans Theater | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Landesbibliothek | Lesebühne An Wort und Stelle | 19.00

Family Tree Shop | Hej Hygge!-Tag | Design | 11.00

Kinemathek | Tanz: Bolshoi Babylon | 21.15

Prinz-Max-Palais | Peter Holtz | Ingo Schulze, Lesung | 19.00

Regierungspräsidium | Bücherschau | 10.00 | Das Krümelprojekt | Lesung 4.+5. Kl. | 11.00 | Spielnachmittag | 14.00 | Karlsruhe-Wissen für 2018 | 20.15

Rest. Erasmus | Pfälzer Manufaktur Ölbewusst zu Gast | 18.00

Stadtbibliothek | Seniorenversicherungen | Vortrag | 17.00

Städt. Klinikum (Haus D) | Weihnachtsbasar zugunsten der Palliativmedizin | 11.00

vhs | Populismus und Extremismus aus soziologischer Sicht | 19.00

ZKM | Werner Herzog: Wovon träumt das Netz | Filmscreening | 18.00

Region

Freiraum Offenburg | Vintage Nachtflohmarkt | 18.00

Haus des Gastes Bad Bergzabern | Oman | Fotoshow | 20.00

Städt. Galerie Bietigheim-Bissingen | Flüge ins Paradies (J. Hewel) | Ausstellungsgespräch | 18.30