24.01.2019

Club/Live Musik

AKK | Disco Squad Schlonz | 20.00

Die Stadtmitte | Studentennacht | DJ Vinül Junkie (Mixed) | 22.00

Dorfschänke | Sing mit Heiko | 20.30

Hemingway Lounge | R. Ziegler (p)/T. Steudinger (b) | Barjazz | 19.30

Jubez | Götz Widmann/Markus Wimmer | 20.30

Konzerthaus | Echoes Acoustic | Pink Floyd Tribute | 20.00

Mikado | Tango-Tanzabend | 20.30

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Substage | Wishbone Ash | 20.00

Topsy | Weekend-Warmup | 22.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Tiger und Löwe | 20.00 | Outland | 20.00

Das Sandkorn | Tatort – So isch’s wore! | Mundart-Komödie | 19.30

K2 | Wir sind mal kurz weg | 20.00

Kammertheater | Show Must Go On – A Tribute to Freddie Mercury | 19.30

marotte Figurentheater | Das kleine Ich bin Ich | ab 3 J. | 10.00 + 15.00 | Die Känguru-Chroniken | 19.00

Schloss Gottesaue | HfM-Studierende Oboe | 19.30 | HfM-Studierende Violine | 19.30

Tollhaus | Lars Reichow | Kabarett | 20.00

Region

Kurhaus Baden-Baden | Alfons | Kabarett | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Hexen | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

BIZ (Brauerstr. 10) | Studium ist zu Ende – was nun? | Vortrag | 16.00

Gartenhalle | bonding Firmenkontaktmesse | 9.30

KIT (Geb. 30.10, NTI-Hörsaal) | Nationalismus in Europa: Schwerpunkt Ungarn und Polen | Vortrag | 18.00

Region

Hist. Bibliothek RA | Alltag im deutschen Südwesten 1618-1648 | 19.00