25.04.2019

Club/Live Musik

Alte Hackerei | 210 | Hardcore | 20.00

Die Stadtmitte | Early Dancing (Party-Mix) | 18.00

Hemingway Lounge | R. Wolf (p/voc)/L. Oyewale (voc) | Barjazz | 19.30

Kohi | Shob | Bass-Fusion | 20.00

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Topsy | Weekend-Warmup | 22.00

Region

Café Central Weinheim | Ektomorf/Apey and the Pea/Circle of Execution/The Phobos Ensemble | Metal | 21.00

Halle 02 HD | We Invented Paris | 19.00 | Kurdo | 20.00



Bühne/Klassik

HfG | Bad. Staatskapelle | Debussy/Jarrell/Koechlin u. a. | 19.00

Kammertheater | Tinder | Musical | 19.30

Konzerthaus | Simply The Best | Musical | 20.00

marotte Figurentheater | Pettersson zeltet | ab 5 J. | 10.00

Schloss Gottesaue | Messiah | Georg Friedrich Händel | HfM-Studierende/Kurpfälzisches Kammerorchester MA | 19.30

Region

Altes Rathaus Bretten | Pumuckl zieht das große Los | Kindertheater | 15.00

Kellertheater RA | Central Park West | Theater Esprit | 20.00

Stadthalle HD | Philharmonisches Orchester HD/A. Vavic (Klavier) | Nielsen/Grieg u. a. | 20.00

Theater Baden-Baden | Das Spiel von Liebe und Zufall | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Judy’s Pflug Durlach | Treffen für pflegende Angehörige | 15.00

Kinemathek | Ayka | R/D, dt. UT | 19.00 | Funeral Parade of Roses | Japan, dt. UT | 21.15

ßpace | Herbert Marcuse – Triebstruktur und Gesellschaft | Lesung/Diskussion | 18.30

Tollhaus | Shore, Stein, Papier | $ick, Lesung | 20.00

Region

Körperwelten-Museum HD | Dr. Junior Kinder-Akademie | 8-12 J. | 10.00