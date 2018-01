25.01.2018

Club/Live Musik

AKK | Geist-Soz-Theater Schlonz | 20.00

Fettschmelze | Fetteria | 17.00

Hemingway Lounge | Ziegler/Steudinger | Barjazz | 19.30

Mikado | Tango-Tanzabend | 20.30

Schalander | Goitse | Irish Music | 20.00

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Substage | Belgrad | 20.00

Tollhaus | Fredda | Jazz/World/Pop/Rock | 20.00

Topsy | Taschendisko | 22.00

ZKM | Aki Takase/A. von Schlippenbach | 150 Jahre Jazz | 20.00

Region

Schloss-Schule Ilvesheim | Kultur im Dunkeln | Euphoryon | Rock/Classic | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Tom Sawyer und H. Finn | 9.00 + 11.00 | Die lustigen Nibelungen | 19.30 | Der goldne Topf | 20.00 | Die Leiden des jungen Werther | 20.00

Beim Schupi | Leif – was sonscht? | Hurst & Heil | 20.15

K2 | HerzTrittmacher | 20.00

Kammertheater | The Blues Brothers | 19.30

marotte Figurentheater | Wo die wilden Kerle wohnen | ab 4 J. | 10.00 + 15.00

Sandkorn | Was lockt im Netz? | Musikal. Seminar-Kabarett | 20.15

Schloss Gottesaue | Langer Abend der Kammermusik des 17. und 18. Jhdts | 18.00 | Die Fledermaus | 19.00 | StudioKonzerte | Neue Werke aus den Studiengängen SonicArts/Musikinformatik & Komposition | 19.30

TafF (Belfortstr. 10) | Ali Jabor (Oud)/Wini Uhrig (Lesung) | 19.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Das Dschungelbuch | 16.00

Tollhaus | Vollplaybacktheater | 20.00

Region

Jahnhalle Gaggenau | Eure Mütter | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Boesner Künstlerbedarf | Cyanotypie Digital | K. H. Warkentin, Workshop | 10.00

Kinemathek | On the Beach at Night Alone | Südkorea, dt. UT | 19.00 | Die Unfreiwilligen | Schweden, engl. UT | 21.15

vhs | Fibonacci-Zahlen | Vortrag | 19.30

ZKM | Open Codes : Deep Web | Filmscreening | 19.00

Region

Stadtbibliothek Ettlingen | Langer Donnerstag mit E-Medien Sprechstunde (bis 20.00)

Uni LD (Raum CII 1.09) | Kinder-Uni (5.+6. Kl.): Ein chemischer Escape-Room | 16.00