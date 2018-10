25.10.2018

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | DJ Trope (Mixed) | 23.00

Dorfschänke | Brazilian Moves & Grooves | DJs Carlinhos/Sascha | 21.00

Hemingway Lounge | R. Wolf (p/voc)/L. Oyewale (voc) | Barjazz | 19.30

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Topsy | Weekend-Warmup | 22.00

Region

Altes Volksbad MA | The Nightingales/John Peel | 21.00

BASF-Feierabendhaus LU | Enjoy Jazz: Michael Wollny Trio | 20.00

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | SWR3 Live Lyrix | 20.00

Café Central Weinheim | Serenety/Visions Of The Atlantis/Dragony/Temperance | Metal | 19.30

Karlstorbahnhof HD | Novo Amor | Indie-Folk | 21.00

Kulturhaus Osterfeld PF | triosence | Jazz | 20.00

Ochsen Sinzheim | Cris Cosmo feat. Michl Fischer (Drums) | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Faust I | 20.00

Das Sandkorn | Ludwig fun! | Musikal. Komödie | 20.15

Insel | Zwei im Dunkeln | ab 14 J. | 11.00

K2 | Wir sind mal kurz weg | 20.00

Kammertheater | Der Stripper | Komödie | 19.30

marotte Figurentheater | Piggeldy & Frederick | ab 4 J. | 10.00

Orgelfabrik Durlach | Trio Lirico | Beethoven/Reger u. a. | 20.00

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Mörderkarussell | Komödie | 19.30

Jugendstilfesthalle Philippsburg | basta | Musikkabarett | 20.00

Reuchlinhaus PF | Hexenzauber mit dem Drachen Otto | Figurentheater ab 3 J. | 15.00

Reithalle RA | ensemble 99: Bar jeder Vernunft | 20.00

Schloss Bruchsal (DMM) | Bunt sind schon die Wälder | Herbstlieder zum Mitsingen | 15.30

Stadttheater Bruchsal | BLB: Hexen | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

A&S Bücherland | Lion Feuchtwanger (1887-1948) | Vortrag | 19.00

AKK | Campusradio: Offenes Redaktionstreffen für Interessierte | 20.00

Architekturschaufenster | 10 Jahre urbaner Holzbau | Vortrag | 19.00

boesner Künstlerbedarf | Gouache Eco der Fa. Caran d’Ache | P. Habenstein, Vorführung | 11.00/14.00

Café Nun | Erzählcafé rund ums Thema Diskriminierung im Alltag | 18.00

Kinemathek | Die Gentrifizierung bin ich | CH | 19.00 | Die Legende vom hässlichen König | D/A, dt. UT | 21.15

Prinz-Max-Palais | Die Geschichte von David und Goliath | Erzähltheater ab 5 J. | 15.00 | Minnesang-Anthologie Unmögliche Liebe | 19.00

Stadtbibliothek | Meine Rechte im Pflegeheim und für die Pflegegemeinschaften | Vortrag | 17.00

Tollhaus | Kluftinger | Klüpfel/Kobr, Lesung | 20.00

vhs | Mexiko – Guatemala | Vortrag | 19.00

ZKM | Erde 5.0: Warum die Digitalisierung dafür sorgt, dass wir keinen zweiten Planeten brauchen | Vortrag | 18.00

Region

Alfons-Kern-Turm PF | Influenza-M. Mode steckt an | Ausstellungseröffnung HS Pforzheim | 19.00

Hist. Bibliothek RA | Die Heidelberger Bibliotheca Palatina | 19.00

Maison Rurale Kutzenhausen (F) | Kreuzstich und Stickerei Festival | 10.00

Stadtmuseum RA | Zur Restaurierung einer großformatigen Papiercollage | Vortrag | 17.00