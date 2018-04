26.04.2018

Club/Live Musik

Dorfschänke | Brazilian Moves & Grooves | 20.00

Hemingway Lounge | R. Ziegler (p)/T. Steudinger (b) | Barjazz | 19.30

Jubez | Bernd Begemann/Kai Dorenkamp | Piano-Show | 20.00

Kohi | We Are The Way For The Cosmos To Know Itself | Cosmic-Pop | 20.00

Mikado | Tangoabend | 20.30

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Substage | Monsters Of Liedermaching | Rock | 20.00

Tollhaus | Kristjan Randalu Trio | Jazz/World | 20.00

Topsy | Taschendisko | 22.00

Region

Café Central Weinheim | Comeback Kid/Malevolence/Knocked Loose u.a. | Hardcore/Punk | 19.30

Kulturbrücken Jungbusch MA | Suzan Köcher | Folkrock | 20.00



Bühne/Klassik

AWO Begegnungsstätte (Klauprechtstr. 30) | HfM-Studierende | Benefizkonzert | 19.30

Bad. Staatstheater | Safe Places | 20.00 | I Am A Woman. Do You Hear Me? | 21.00

Das Sandkorn | Jeda, der Schneemann | ab 5 J. | 10.00 | Wir schaffen das! | Kabarett | 19.30

Gutenbergplatz | Platzda! | Straßentheaterfestival | 19.00

Kammertheater | Die Drei von der Tankstelle | Musikal. Komödie | 19.30

marotte Figurentheater | Der kleine Ritter Trenk | ab 5 J. | 10.00

Schloss Gottesaue | Violoncello-Abend | 19.30

Region

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Duo Bell’arte:

Noè Inui (Violine)/Vassilis Varvareso (Klavier) | 20.00

Kellertheater RA | Außer Kontrolle | Farce von R. Cooney | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Florian Schroeder | Kabarett | 20.00

Saalbau Neustadt | Monsieur Claude & seine Töchter | Komödie | 20.00

Theater BAD | Wer ist Max? | Schauspielcomedy | 19.30

Theodor-Heuss-Schule HD | M.I.L.F. (Marvin Is Like a Frog) | 20.30

Zwinger HD | Vereinte Nationen | 18.30



Lesung/Vortrag/Film+

DHBW | Girls’ Day | Klassen 5 bis 12/13 | 8.30

PH | Boys’ Day | ab 8. Klasse | 9.00

Kinemathek | Vogelfrei | F, engl. UT | 19.00 | Ein russischer Sommer | D/Russland/GB, dt. UT | 21.15

KIT | Girls’ Day | ab 5. Klasse | 8.30

Prinz-Max-Palais | Praxis-Theorie-Poesie: Schnittstellen von Text und Bild | Kunstakademie-Symposium | 18.00

Schloss | Die Hunnen in der Südpfalz? Rätsel um den Schatz von Rülzheim | Vortrag | 19.00

vhs | Ludwig Borchardt, ein Pionier der Archäologie | Vortrag | 19.00

Yoga Vidya Zentrum | Vegane Ernährung und Yoga | 15.00

Region

Bürgerhaus Söllingen | Geomantischer Vortrag | 19.30

Capitol MA | Katrin Bauerfeind | Lesung | 20.00

Freiraum Offenburg | Vintage Nachtflohmarkt | 18.00

Stadtbibliothek Ettlingen | Das Meer | W. Fleischhauer, Lesung | 20.00

Universum Kino LD | Poetry Slam | 20.00