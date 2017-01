26.01.2017

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | Architektur Winterfest | 23.00

Dorfschänke | Brazilian Moves & Grooves | 21.00

Kohi | Schafe & Wölfe | Indierock | 20.00

Mikado | Tango-Tanzabend | 20.30

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Tempel | Enders Room | Jazz | 20.00

Topsy | Classic Houze | 22.00

Region

Halle 02 HD | 17 Hippies | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Terror | 20.00

Begegnungsstätte Grötzingen | Neues Hoftheater: Halb auf dem Baum | Ustinov-Komödie | 19.30

Insel | Tschick | ab 14 J. | 19.00

K2 | Das Lächeln der Frauen | 20.00

Kammertheater | Rubbeldiekatz | 19.30

marotte Figurentheater | Vom kleinen Maulwurf… | ab 3 J. | 10.00 + 15.00

Sandkorn | Agentur Kaufrausch | ab 10 J. | 10.00 | Die Physiker | 19.00

Schloss Gottesaue | HochschulAbend Klavier | 19.30

Theater Die Käuze Waldstadt | Der Wolf und die sieben Geißlein | ab 5 J. | 16.00

Region

Kurhaus Freudenstadt | BLB: Pinocchio | 10.30

Theater Baden-Baden | Naturlyrik goes Slam | 19.30

Theater treppab Bruchsal | Himmel und Hände | 9.00 + 11.00



Lesung/Vortrag/Film+

Kinemathek | Nuestra America | CH, dt. UT | 19.00

KIT (Redtenbacher-Hörsaal, Geb. 10.91) | Herausforderungen der Demokratie in Zeiten der Konfusion | Vortrag | 18.00

Messe | Learntec | Fachmesse/Kongress für digitale Bildung | 9.00

Schloss Gottesaue | Meisterklasse: Natasha Vlassenko/Oleg Stepanov (Klavierduo) | 10.00 | Studium fertig! Was nun? | Seminar | 10.00

Schwarzwaldhalle | Pfennigbasar | 10-13.00 + 14.30-18.00

Staatl. Kunsthalle | Lucas Cranach d.Ä. und die Reformation | Dialogführung | 17.00

Stadtmuseum | Wie die deutsche Warenhaus-Architektur zu ihrem eigenen Stil fand | Vortrag | 18.00

vhs | Belastungserfahrungen und Traumata | Vortrag | 19.00 | Manuela Boccignone vi presenta il Piemonte | 19.00

ZKM | Frei Otto. Denken in Modellen | Symposium | www.zkm.de

Region

Hist. Bibliothek RA | Mittelalterliche Bestseller im Frühdruck | Vortrag | 19.00

Kulturhalle Remchingen | Planet Wüste | Michael Martin, Bildvortrag | 19.30