26.07.2018

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | DJ Pola | Black/HipHop/House | 23.00

Hubraum Durlach | Summerfeeling | Fingerfood/Drinks + Justin Nova live | 18.00

Mikado | Tango-Tanzabend | 20.30

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Tollhaus | Süden: Ritorniamo | Pop/Rock | 20.30

Topsy | Taschendisko | 22.00

Region

Fashion Outlet Zweibrücken | After-Work | Livemusik | 19.00

Haus Catoir Bad Dürkheim | Palatia Jazz | Grégory Private Trio | 20.00

Schloss HD | La Fiesta: Swing/Tango/Jazz | 20.30



Bühne/Klassik

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 19.30

Region

Bürgerzentrum Bad Liebenzell | HfM-Studierende Violine | 19.00

Innenstadt PF | 20. Int. Musik-/Theater-Festival Sommersprossen | 19.00

Johann-Peter-Hebelschule Bretten | BLB: Der tolle Tag oder Figaros Hochzeit | 20.30

Kelterhof Niedernhall | Canadian Brass | Dowland/Mozart/Gershwin/Bernstein u. a. | 19.00

Königl. Kurtheater Bad Wildbad | Rossini: L’Equivoco Stravagante | 11.15

Kloster Hirsau Calw | Marshall & Alexander | 20.30

Schloss Ettlingen | Chicago | Musical | 20.30

Schlossgartenhalle Ettlingen | Immer wieder sonntags | Schlager-Revue | 20.00

Schulzentrum Pfinztal | BLB: Der Räuber Hotzenplotz | ab 6 J. | 16.00

Trinkhalle Bad Wildbad | Rossini: Le Nozze di Teti e di Peleo | 19.40



Lesung/Vortrag/Film+

Schloss Gottesaue | Open Air Kino | La La Land | 21.30

ßpace | Reinhart Büttner, Vortrag | 19.00

Stadtbibliothek | Vorsorgevollmacht, Betreuungs-/Patientenverfügung | Vortrag | 17.00

ZKM | Who Am I – No System Is Safe | Filmscreening | 19.00 | Effective Altruism: A Research Agenda | Vortrag | 19.00

Region

Rathausbrücke Ettlingen | Ettlinger Sagen jenseits der Alb | 21.00

Schlosshof Neuenbürg | Open-Air-Kino + Büffet: Hampstead Park – Aussicht auf Liebe | 20.00