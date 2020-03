26.03.2020

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Powder for Pigeons | 20.30

Dorfschänke | DJ Tom | Soul/Funk/Balkan | 21.00

Hemingway Lounge | Noble Jazz Duo | Barjazz | 19.30

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Substage | La Pegatina | 20.00

Topsy | Weekend-Warmup | 22.00

Region

Halle 02 HD | Heldmaschine | 19.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Nora, Hedda und ihre Schwestern | 19.00

Das Sandkorn | Saugroboter an die Macht! | 19.30

Jakobus-Theater | Meine Braut, sein Vater & ich | Komödie | 20.00

Jubez | Inside AfD | Nö Theater Köln | 20.00

K2 | Oh Alpenglühn! | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Café Vielfalt | Die Spiegelfechter | 20.15

Konzerthaus | Meisterkonzert: Jan Lisiecki (Klavier) | Bach/Chopin/Beethoven u. a. | 19.30

marotte Figurentheater | Pippi Langstrumpf | ab 4 J. | 10.00

Spuktheater | Subtiler Spuk | 20.00

Region

Bürgerzentrum Bad Liebenzell | Solange Komenda (Blockflöte)/Hyeongsik Choi (Klavier) | Nishizawa/Caldini u.a. | 19.00

Bürgerzentrum Bruchsal | Best of Musicals | 19.30

Kulturhaus Osterfeld PF | Chin Meyer | Kabarett | 20.30

Stadthalle Ettlingen | NightWash live: Der Storb/Der Wolli/Cüneyt Akan/Tobias Rentzsch | 20.00

Theater Baden-Baden | Blauer als sonst | ab 12 J. | 10.00

Theater PF | Der goldne Topf | 11.00

theater treppab Bruchsal | BLB: Die Geschichte von Lena | 11.00 + 14.00 | What on Earth?! | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Kunstverein | Jeremiah Day, Performance-Workshop II | 17.00

Boesner | Aquarellfarben im Urban Sketching | 11.30 | Reiseaquarelle und -skizzen | 14.30 | Jens Hübner, Vorführungen

DHBW | Girls‘ Day | 8.30 | Welche Hochschule passt zu mir? | 18.00

Gemeindehaus Am Zwinger Durlach | Musik Texte und Bilder zu badischen Kirchen | Vortrag/Gespräch | 10.00

Hochschule Technik + Wirtschaft | Girls’ Day | 8.30

Jubez | act.now | Theaterworkshop zur Sensibilisierung für diskriminierendes Handeln | 9.00

Kinemathek | Die grüne Lüge | AT | 15.00 | Carmen y Lola | E, dt. UT | 19.00 | Euforia | I, dt. UT | 21.15

KIT Campus Süd | Girls’s Day | 9.00

PH | Girls’ Day: Werde MINT-Lehrerin | 9.00

Prinz-Max-Palais | Otto Flake: Wiederum vergleicht Frankreich! | Essays und Skizzen | 19.00

Regierungspräsidium | Partizipation in der Sozialen Arbeit | Vortrag | 18.00

Schauburg | Der unsichtbare Fluss – unter Wasser zwischen Schwarzwald und Vogesen | 19.00

Stadtbibliothek | Sicher Rad fahren mit und ohne elektrische Unterstützung | 17.00

Tollhaus | KreativStart | Kongress für kreative Unternehmen | 10.00

vhs | Das Reich der Azteken und sein kulturelles Erbe | Vortrag | 19.00

Region

BIZ RA (Karlstr. 18) | Berufe in Uniform –Polizei | 14.00

Casino Baden-Baden | Falstaff meets Casino | Bellissima Toscana | 5-Gänge-Menü + Weinbegleitung | 19.00

Kit Campus Nord | Girls‘ Day | 8.45

Mediathek Bühl | Der erste Horizont meines Lebens | Liliana Corobca, Lesung/Gespräch | 19.30

Pfarrsaal Luthergemeinde Bruchsal | Antisemitismus | Vortrag | 19.00

Stadtmuseum RA | J. G. Tulla – Sein Leben und Wirken | Vortrag | 18.00