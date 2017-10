26.10.2017

Club/Live Musik

AKK | Wizard Spaß-Turnier Schlonz | 20.00

Alte Hackerei | Ebri Knight | 21.30

Dorfschänke | Brazilian Moves & Grooves | 21.00

Fettschmelze | Fetteria | 17.00

Hemingway Lounge | T. Langguth (g/voc)/J. Schaedlich (b) | Barjazz | 19.30

Jubez | The Hirsch Effekt/PeroPero | 20.30

Mikado | Tango Tanzabend | 20.30

Phono | Pater Meschnagg | Reggae/Funk/House | 20.00

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Tollhaus | Tamikrest | 20.30

Topsy | Taschendisco | 22.00

ZKM | Jazzfestival | Trio de Lucs | 19.00 | Bänz Oester & The Rainmakers | 21.30

Region

Alte Feuerwache MA | Enjoy Jazz | Claus Boesser-Ferrari & Rolf Lislevand | 20.00

Billy Blues/Ziegler HD | Enjoy Jazz | Jazz am Neckar | 20.30

Capitol MA | Die Geschichte des deutschen Schlagers | Mary Roos/Wolfgang Trepper | 20.00

Fabrik Bruchsal | Uli Jon Roth (Scorpions) & Band | 20.00

Freiraum Offenburg | Kemi Cee & Band | Jamsession | 20.30

Kulturhalle Remchingen | Nacht der Gitarren | 20.00

SAP Arena MA | James Blunt | 20.00

Schatzkistl MA | New Jazz Voices: Erik Leuthäuser | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Das Büro | Performance | 18.45 | Der Krüppel von Inishmaan | 20.00

Die Käuze Waldstadt | Offene Bühne | 20.00

Jakobus-Theater | Dänische Delikatessen | 20.00

marotte Figurentheater | Königin der Farben | ab 5 J. | 10.00

TafF (Belfortstr. 10) | Schräge Lieder und Texte | Songgruppe Arche 58 | 19.00

Tollhaus | Ladies Night – Ganz oder gar nicht | 20.00

Region

klag-Bühne Gaggenau | Thomas C. Breuer, Kabarett | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Jess Jochimsen | Kabarett | 20.00

Le Vaisseau Strasbourg | Geisterhand | Theater ab 6 J. | 14.30

Reuchlinhaus PF | Figurentheater | 15.00

Saalbau Neustadt | Requiem für einen Spion | Schwarze Komödie | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: 24 Stunden im Leben einer Frau | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Kinemathek | Ein Haus in Ninh Hoa | D/Vietnam, dt. UT | 19.00 | Pathfinder | Norwegen, dt. UT | 21.15

KIT (Egon-Eiermann-Hörsaal) | Baugruppen beiderseits des Rheins | 18.30

Lichtwert e.V. (Haid-und-Neu-Str. 18) | Reisebericht Nepal | A. Klaiber, Foto-Talk | 20.00

Schloss | Der steinzeitliche Ritualort Herxheim | 19.00

Stadtbibliothek | Pflege zu Hause organisieren | Vortrag | 17.00

vhs | Facebook, Twitter, YouTube & Co | Vortrag | 19.00

ZKM | All Watched over by Machines of Loving Grace | Dokufilm | 18.00

Region

Sibylla Augusta Buchhandlung RA | Franz Simon Meyer in Zeiten der Revolution (1829-1849) | S. Diziol, Buchpräsentation | 19.00