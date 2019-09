26.09.2019

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | Early Dancing (Party-Mix) | 18.00

Hemingway Lounge | R. Wolf (p/voc)/F. Wolpert (sax) | Barjazz | 19.30

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Substage | Riverside/Iamthemorning | Art-Rock | 20.00

Topsy | Weekend-Warmup | 23.00

Region

Café Central Weinheim | Shakura S’Aida & Band | Blues | 20.00

Halle 02 HD | Pawel Popolski | 20.00

Kulturhalle Remchingen | Gaby Moreno | Singer/Songwriterin | 20.00



Bühne/Klassik

Das Sandkorn | Schattenkinder | 19.00

Fleischmarkthalle | Atoll-Festival: Neuer Zirkus | Knoz On Hands/Müller & Müller | 20.30

Insel | Nina und Paul | ab 10 J. | 19.00

Jubez | Science Slam #27 | 20.00

K2 | Die Comedian Harmonists | 20.00

Kammertheater | Tinder | Musical | 19.30

Kohi | Ein Abend in Moll | Ferdinand Führer + Roland von Oystern erzählen von ihrem Kontostand | Musikal. Lesung | 20.00

marotte Figurentheater | Das kleine Gespenst | ab 3 J. | 10.00

Schloss Gottesaue | Europ. Kammermusik-Wettbewerb | 10.00

Spuktheater | Subtiler Spuk | 20.00

Tollhaus | Atoll-Festival: Neuer Zirkus | Rita & Rita | 18.15 | Bêtes de Foire – Petit Théâtre de Gestes | 19.00 | Josef Stiller | 19.00 | Les Colporteurs | 20.00 | My!Laika | 20.15

Region

Reithalle RA | Dschihad Calling | Phoenixtheater Rastatt | 19.30

Theater HD | Die Dreigroschenoper | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Landesbibliothek | Bücherfunde in der Lounge: Musikdrucke des 17. Jahrhunderts | 18.00

Bad. Staatstheater | Lieber mal weinen im Glück: Zur sozialen Rolle des Schlagers | J. Faber, Vortrag | 19.30

Ev. Oberkirchenrat | Globale Abkühlung mittels 100% erneuerbaren Energien | Vortrag/Diskussion | 19.00

Gemeindehaus Am Zwinger Durlach | Heinrich Schütz und die Musik am Durlacher Hof | Vortrag/Gespräch | 10.00

Hauptbahnhof | Tage der Umwelt | 10.00 | Eröffnung | 18.00 | Plastikvermüllung | Vortrag/Diskussion | 19.30

ibz | Fremder Iran – Sittenwächter wandern nicht | Lesung | 19.00

Kinemathek | Playland USA | D, dt. UT | 19.00 | Photograph | IN, dt. UT | 21.15

KIT-Mensafoyer Servicebüro | Beratung für Studierende | 10.00

Kreativwerkstatt (Rudolfstr. 5) | Stickrahmen-Bildergalerie | DIY-Workshop | 19.00

Messe | NUFAM Nutzfahrzeugmesse | 10.00

Messplatz | Nacht der Ausbildung | Shuttlebus zu Ausbildungsbetrieben | 16.30

Naturkundemuseum | Abends im Museum: Planet 3.0 | 18.00

Prinz-Max-Palais | Krimi trifft Kabarett: Peter Godazgar | 18.00

Romy Ries Concept Store | 100% Nachhaltig: filz:g-schenke | 18.00

Stadtmuseum | Frühe Kameras | Dia-Vortrag | 18.00

vhs | Klimawandel / Klimakrise - was können wir tun? | Vortrag | 19.30

Region

BIZ RA (Karlstr. 18) | Berufe in Uniform: Zoll & Bundeswehr | 14.00

Kurt-Müller-Graf-Platz Ettlingen | Ettlinger Sagen bei Nacht | 20.00

Stadtmuseum RA | Die Entwicklung des Fremdenverkehrs in Gernsbach vor dem Ersten Weltkrieg | Vortrag | 18.00