27.04.2017

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | Hit Happens (Mixed) | 23.00

Dorfschänke | Brazilian Moves and Grooves | 19.30

Hemingway Lounge | Music, Life etc. | Halle-Karlsruhe: 30 Jahre Brüder und Schwestern? | 19.30

Kohi | 10 Jahre Kohi | Candelilla | Indierock | 20.00

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Substage | Tubes & Wires | 20.00

Tempel | Aline Frazao | CD Release | 20.00

Topsy | Die Macht der Nacht | 22.00

Region

Café Central Weinheim | Ezio | Singer/Songwriter | 21.00

Festhalle Dudenhofen | Aynsley Lister | Blues | 20.00

Laboratorio 17 MA | Der Mann der lachte | Stummfilm + F3E live (Jazz) | 20.30

Reithalle Rastatt | Stolpersteine: Rap-Konzert und Lesung gegen Rechts | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Sonderkonzert: Asheim/Saint-Saens u. a. | 19.00 | Die Räuber | 20.00 | Planet Walden | 20.00

Christuskirche | Badische Staatskapelle/C. Wiebusch (Orgel) | Asheim/Stenhammar u. a. | 19.00

Gutenbergplatz | Platzda! | Straßenkunst-Spektakel | 19.00

K2 | Sarg niemals nie | Musical | 20.00

Kammertheater | Wenn ich du wäre | Komödie | 19.30

Konzerthaus | Galakonzert: Musikkorps der Bundeswehr | 19.30

marotte Figurentheater | Das kleine Ich bin Ich | ab 3 J. | 10.00

Sandkorn | D!E SP!NNER! – Jetzt spuken sie auch noch | 10.00 + 19.00

Schloss Gottesaue | Premiere: Die Brücke von San Luis Rey | von H. Reutter | 19.30

Schwarzwaldhalle | Bülent Ceylan | Comedy | 20.00

Tollhaus | Blacko Mio – Glück ist eine Holschuld | Dave Davis, Kabarett | 20.00

Region

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Die Olchis kommen zurück | 15.30

Gloria Kulturpalast LD | Matthias Jung | Comedy | 20.00

Jugendstilfesthalle Philippsburg | Josef Brustmann | Kabarett | 20.00

klag-Bühne Gaggenau | Ingo Oschmann | Comedy | 20.00

Kronenzentrum Bietigheim-Bissingen | BLB: Du (Normen) | 20.00

Löwensaal Nöttingen | Lieselotte macht Urlaub | Theater ab 4 J. | 14.30

Theater treppab Bruchsal | [dis]connected | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Boesner Künstlerbedarf | Chinesische Tuschmalerei | I. Tennigkeit, Workshop | 11.00

Ev. Jakobusschule | Lutherjahr: Präsentation der Büste Luther und Bildung | 18.00

Gemeindehaus am Zwinger Durlach | Patientensicherheit in der Anästhesie | 9.30

Kinemathek | Null Motivation | Israel, dt. UT | 19.00 | Der traumhafte Weg | D | 21.15

Messe | recycling aktiv 2017 | 9.00

Orgelfabrik Durlach | Borneo Wildlife Tour | Multivision | 19.30

PH | Boys’ Day | 9.00

Prinz Max Palais | Tiere für Fortgeschrittene | E. Menasse, Lesung | 19.00

Regierungspräsidium | Eröffnung 23. K’her Künstlermesse | 19.00

Rest. Erasmus | Biodynamischer Wein | Sven Leiner (Winzer) + Menü | 18.30

Schloss Gottesaue | Meisterklasse: Electronically Augmented Instruments for Creative Expression | 10.00 | Der Komponist Hermann Reutter | Gespräch | 18.00

Stadtbibliothek | Altersvorsorge bei Niedrigzinsen | Vortrag | 17.00

vhs | Sichuan – Heimat der Pandas | Vortrag | 17.00 | Zwischen Willkommenskultur und Angst | Vortrag | 20.00

Yoga Vidya Zentrum | Spiritueller Abend mit Puja und Meditation | 18.30

ZKM | Wohin und Woher in Europa? | Vortrag | 18.00

Region

Kombinat MA | Stirb nicht im Warteraum der Zukunft | Tim Mohr/Brezel Göring | Szen. Lesung | 20.30

Stadthalle Gernsbach | Ausbildungsmesse | 15.00