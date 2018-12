27.12.2018

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | Studentennacht | DJ Vinül Junkie (Mixed) | 22.00

Dorfschänke | DJ | 21.00

Mikado | Tango-Tanzabend | 20.30

Orgelfabrik Durlach | Unfinished Business | Impro-Jazz | 20.00

Schlossplatz | Stadtwerke Eiszeit Beat Night | 18.00

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Substage | Soulcafé Winterwonderfunk | 20.00

Topsy | Weekend-Warmup | 22.00

Region

Café Central Weinheim | Götz Widmann | Extremliedermaching | 21.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Tosca | 20.00 | Tiger und Löwe | 20.00

Das Sandkorn | Aber bitte mit Panik! | Kabarett | 19.30

Insel | Der kleine Prinz | ab 8 J. | 14.00 + 16.00

Kammertheater | Weihnachten auf dem Balkon | 19.30

marotte Figurentheater | Michel in der Suppenschüssel | ab 5 J. | 11.00 + 16.00

Messplatz | K’her Weihnachtscircus | 15.30

Region

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Best of Musical Starnights | 20.00

Capitol MA | Chako Habekost | 20.00

Festspielhaus Baden-Baden | Ballett-Gala | Mariinsky Ballett | 19.00

Schleyer-Halle Stuttgart | Apassionata – Der Magische Traum | Pferdeshow | 14.30 + 18.30

Schloss Schwetzingen | La verità in cimento | Oper von A. Vivaldi | 19.30

Theater Baden-Baden | Switzerland | Der Fall von Patricia Highsmith | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

ZKM | Open Hub: Risk | Filmpräsentation | 19.00