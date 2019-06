27.06.2019

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Yawning Man/Up to the Sky | 20.30

Die Stadtmitte | Early Dancing (Party-Mix) | 18.00

Hemingway Lounge | T. Jehle (p)/W. Larkin (b) | Barjazz | 19.30

Jazzclub im Jubez | Peter Götzmann’s Jazz Hop Rhythm & Gäste | Benefiz | 20.30

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Topsy | Weekend-Warmup | 22.00

Region

Bahnhofsvorplatz RA | Gentle Rhythm | Jazz/Steptanz | 17.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Faust I | 11.00 | Stolpersteine Staatstheater | 19.00 | Der goldne Topf | 20.00

Das Sandkorn | Witwendramen | Basta60plus | 19.30

Insel | Sogwirkung | Tanztheater ab 13 J. | 19.00

K2 | Spanisch für Anfängerinnen | 20.00

marotte Figurentheater | Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete | ab 5 J. | 10.00 | Die Känguru-Chroniken | 19.00

Orgelfabrik Durlach | Träumer, Trinker, Tagediebe | F. Leicht (Lesung)/K. Jergler (Akkordeon) | 19.30

Spuktheater | Die Séance des Henri Flaubert | 20.00

Region

Bahnhofswiese Baden-Baden | Welterben | Stadt-Gesellschafts-Spiel | 19.30

Bürgerzentrum Bad Liebenzell | HfM-Studierende Violine | 19.00

Klosterviertel Bad Herrenalb | Shakespeares wilde Weiber | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Alain Frei | Stand-Up Comedy | 20.00

Schloss HD | Die chinesische Nachtigall | 9.30 + 11.30 | Die Affäre Rue de Lourcine | 20.30

Theater HD | Impression | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

10 Tage 10 Räume | Kunstprojekt: und-1.de/10tage10raeume

AKK | Was muss Demokratie aushalten? | Diskussion | 20.00

Gemeindehaus Am Zwinger Durlach | Tiefenpsychologische Auslegung der Geschichte vom Kampf am Jabbok | Vortrag | 10.00

Judy’s Pflug Durlach | Treffen für pflegende Angehörige | 15.00

Kinemathek | Das melancholische Mädchen | 19.00 | Alipato – The Very Brief Life of an Ember | 21.15

KIT (Hertz-Hörsaal, Geb. 10.11) | Akademischer Filmkreis: Kurz.Film.Tour | 20.00

Kronenplatz | NS in KA | Präsentation | 17.00

Prinz-Max-Palais | SWR-Bestenliste | Literaturkritik live | 20.00

Naturkundemuseum | Vögel in ihrem Lebensraum | Forscherkurs 9-11 J. | 15.00

Stadtbibliothek | Geriatrische Reha im Raum K’he: stationär-ambulant-mobil | Vortrag | 19.30

vhs | Vom Ende der Badischen Revolution | Vortrag/Lesung | 19.00

Region

Körperwelten HD | Museumsführung & Paint Session | 18.00

Stadtmuseum RA | 150 Jahre Murgtalbahn | Vortrag | 18.00