28.09.2017

Club/Live Musik

Fettschmelze | Fetteria | 17.00

Messplatz | Rocktoberfest | Séan Treacy Band u.a. | 21.00

Mikado | Tango-Tanzabend | 20.30

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Substage | Kafka Tamura | 20.00

Topsy | Taschendisco | 22.00

Region

Café Central Weinheim | Today is the Day/Tombs | Metal | 21.00

Kurhaus Baden-Baden | Pe Werner (voc)/Frank Chastenier (Klavier) | 20.00

Odeon MA | Louka | 20.00

Schloss-Schule Ilvesheim | Kultur im Dunkeln: Doghouse Roses | Americana/Folk | 20.00

Spitalkirche Baden-Baden | Josef van Wissem (Laute) | 19.30



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Faust | 20.00

Begegnungsstätte Grötzingen | Suche impotenten Mann fürs Leben | Neues Hoftheater | 20.00

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 19.30

Karlsburg Durlach | Heimat – Exil | B. Berchtold (Tenor)/J. La-Deur (Klavier)/Dr. B. Schmid (Moderation) | Liederabend | 19.00

marotte Figurentheater | Der Grüffelo | ab 4 J. | 10.00

Sandkorn | Andorra | 10.00 + 19.00

Schloss Gottesaue | 6. Europ. Kammermusikwettbewerb | 9.00

Region

Botanischer Garten HD | Wo die Barbaren leben | Schauspiel von P. Manzi | 20.00

Bürgerzentrum Bad Liebenzell | HfM: Querflötenrezital | 19.00

Dom zu Speyer | Aspekte zu Bach III | Klaus Mertens (Bass)/Hille Perl (Viola da Gamba)/Splendor Baroque Ensemble | 20.00

Jugendstilfesthalle Philippsburg | Chapertons | Comedy | 20.00

Klag-Bühne Gaggenau | Oh Gott, die Türken integrieren sich | Theater Ulüm | 20.00

Kulturhalle Remchingen | Eure Mütter | Comedy | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Carmela de Feo | Musikkabarett | 20.30

Theater BAD | Patricks Trick | ab 12 J. | 10.00 | Faust I | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Landesbibliothek | Poetry Slam: An Wort und Stelle | 19.00

Begegnungsstätte Grötzingen | Brauchen wir mehr Raum für die Kunst? | Gespräch/Diskussion | 19.00

Besitos | Digital Media Women | Meetup | 18.30

Filmpalast am ZKM | Black Sabbath: The Ende of the End | Konzertdoku | 20.00

Kinemathek | Stromaufwärts | Belgien/NL/Kroatien, dt. UT | 19.00 | Die unschuldigen Zauberer | Polen, engl. UT | 21.15

Messe | NUFAM | Nutzfahrzeuge-Messe | 10.00

Perfekt Futur/Tollhaus | bizplay | Gamification Congress | 9.30

Schloss | Außerbadische Funde in der Badischen Alterthümersammlung | Vortrag | 19.00

Stadtbibliothek | Klimabewusste Ernährung – Möglichkeiten und Grenzen | Vortrag | 17.00

Region

Kulturhaus Osterfeld PF | SWR Bestenliste Literatur | 20.00

Museum Frieder Burda BAD | Kreative Schreibwerkstatt | 16.00

Rathausbrücke Ettlingen | Ettlinger Sagen jenseits der Alb | 21.00

Rathaus Calw-Stammheim | mummelRot | Bernd Leix, Krimilesung | 19.30