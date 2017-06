29.06.2017

Club/Live Musik

AKK | Endlich Schlonz | 20.00

Alte Hackerei | Captain Control | 21.00

Fettschmelze | Fetteria | 17.00

Hemingway Lounge | T. Jehle (p) | Barjazz | 19.30

Max Resto Bar | Afterwork-Party | 18.00

PH | PH Fest: Theater/Musik/Projekte | 16.00

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Tempel | Indie Boy | 20.00

Topsy | Taschendisco | 22.00

Region

Kurgarten Baden-Baden | Acoustic Soul | 16.00 | Phil | 19.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Jelly Parade – Upcycling zum Mitmachen ab 6 J. | 16.00 | Antigone | 20.00 | Die Leiden des jungen Werther | 20.00

Insel | Fair Play | Tanztheater ab 7 J. | 11.00

Kammertheater | Non(n)sens | Musical | 19.30

marotte Figurentheater | Wo die wilden Kerle wohnen | ab 4 J. | 10.00

Sandkorn | Eins auf die Fresse | ab 10 J. | 10.00 | Arsen und Spitzenhäubchen | 19.30

Schloss Gottesaue | PRIMA Abend Schlagzeug | 19.30 | Klangpantomime Boccherini | 19.30

Staatliche Kunsthalle | HfM: Horn und Klavier | 13.00

Tollhaus | Damenwahl | Kabarett | 20.30

Region

Chawwerusch Theater Herxheim | Die Show Utopie | Expedition Junges Chawwerusch | 20.00

Gartenschau Bad Herrenalb | Der gestiefelte Kater | 11.00 | Poetry Slam | 19.00

Gedächtniskirche Speyer | Musikfest Reformation mit Mendelssohn | Eröffnungskonzert | 19.30

Schloss Ettlingen | Lysistrata | Komödie | 20.30

Schloss HD | Froschkönig | 10.00 | Das Wirtshaus im Spessart | 20.30

Theater BAD | Hexenjagd | ab 14 J. | 18.00 | The Explain Stage | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Amerikan. Bibliothek | Canada Night, Eh?! | 19.00

Gemeindehaus Am Zwinger Durlach | Autonomes Fahren? | 9.30

ibz | Infobörse für Zugewanderte: Arbeit, Aus- und Weiterbildung | 10.00 | Aqui estou em KAsa – Hier bin ich zu Hause | Brasilian. Gespräche/Kunst | 18.00

InfoCenter Hauptfriedhof | Sterbevorbereitung | Vortrag | 18.00

Kinemathek | Das Phantom der Oper | USA, OF | 19.00 | Mali Blues | D, dt. UT | 21.15

KIT (Hertz-Hörsaal) | K’her Science Film Days | Official Selection | 18.00

Schloss | Lutherjahr: Glaube und Bild | Büstenpräsentation | 20.00

ZKM | Klanglandschaften entlang des Rheins | Audiovisuelle Präsentation | 16.00

vhs | Unverarbeitete Belastungserfahrungen und Traumata | Vortrag | 19.30

Region

Gartenschau Bad Herrenalb | Beispielhaftes Bauen und Regionale Holzbaukultur im Nordschwarzwald | Podiumsdiskussion | 14.00

Museum Zeughaus C5 MA | Die Päpste. Unter Gott, aber über allen Menschen | Vortrag | 19.00

Stadtmuseum PF | Schmuck zwischen Demokratisierungsanspruch und Mode | Podiumsdiskussion | 18.30