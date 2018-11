29.11.2018

Club/Live Musik

Ev. Stadtkirche | Wolfgang Abendschön & Akzente (Rock/Gospel)/Pater Anselm Grün (Wortbilder) | 20.00

Die Stadtmitte | New Noise: Long Distance Calling & Support | 19.00 | Studentennacht | DJ Vinül Junkie (Mixed) | 22.00

Dorfschänke | Brazilian Moves & Grooves | 21.00

Hemingway Lounge | R. Wolf (p/voc)/L. Oyewale (voc) | Barjazz | 19.30

Jubez | The International Guitar: Alberto Lombardi/Steve Hicks/Tim Sparks/Peter Finger | 20.00

Kohi | Sedlmeier | 20.00

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Tollhaus | Nils Wülker | Jazz | 20.00

Topsy | Weekend-Warmup | 22.00

Region

Krone Oberkirch | Cris Cosmo feat. Tobias Nessel (dr) | Pop/Reggae | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Classic meets Pop & Swing | Enzo D’Eugenio/Freddy Sahin-Scholl/Konzertissimo PF | 17.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Oifach ferdig | 20.15

Bad. Landesbibliothek | Hof-Capelle Carlsruhe | Schmittbauer zum 300. Geb.-tag | 19.00

Das Sandkorn | Aber bitte mit Panik! | Kabarett | 19.30

Jakobus-Theater | Die Kaktusblüte | Komödie | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Blank wienern | Die Spiegelfechter | 20.15

Kammertheater | Rain Man | 19.30

marotte Figurentheater | Der kleine König feiert Weihnachten | ab 3 J. | 10.00 | Die Känguru-Chroniken | 19.00

Schloss Gottesaue | Aschenputtel | Musiktheater ab 5 J. | 11.00

Region

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Weihnachten mit den Kastelruther Spatzen 2018 | 19:00

Bürgerzentrum Bad Liebenzell | S. Komenda (Blockflöte)/Y. Gao (Klavier) | Baston/Bowen u. a. | 19.00

Kulturhalle Remchingen | Die Bremer Stadtmusikanten | ab 6 J. | 10.00+15.00

Liederhalle Stuttgart | 4U – Symphonic Celebration of Prince | 20.00

Reuchlinhaus PF | Piggeldy und Frederick | Figurentheater ab 4 J. | 15.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Der Komplize | 19.30

Theater Baden-Baden | Der goldne Topf | ab 16 J. | 10.00 | Cabaret | Musical | 20.00

Theater HD | Idomeneo | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Ev. Stadtkirche | K’he Tourismus: Adventsspaziergang | 15.30

Filmpalast am ZKM | The King and I | Musical-Film | 19.45

Kinemathek | Everyday Life in a Syrian Village | Syrien, UT 19.00 | Sandstern | B/D/LUX | 21.15

Regierungspräsidium | Bücherschau | Die Seherin | 19.30 | Wen der Tod betrügt | 20.15

Schlossplatz | Eröffnung Stadtwerke Eiszeit | 10.00 | Beat Night | 18.00

vhs | Müssen wir immer schneller und effizienter werden? | Vortrag | 19.00

ZKM | Sicherheit in digitalen Infrastrukturen | Tagung | 10.00 | Learning Takes Place | Round Table | 18.00

Region

Albertus-Magnus-Gymn. Ettlingen | Bittere Schokolade | Tom Hillenbrand, Lesung | 19.30

Baden-Baden | Festl. Eröffnung Christkindelsmarkt | 17.00

Ettlingen | Eröffnung Sternlesmarkt | 12.00

Kurhaus Baden-Baden | www.fernsehfilmfestival.de

Mediathek Bühl | Black Stories | Corinna Harder, Lesung | 19.00

Schloss Bruchsal (DMM) | Taschenlampenführung | 18.00