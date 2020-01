30.01.2020

Club/Live Musik

Hemingway Lounge | André Weiß feat. Ralph Moore | 19.30

Nun | Klangwerk Jam Session | 18.00

Schlossplatz | Stadtwerke Eiszeit Beat Night: Après Ski | 18.00

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Substage | Mister Me | 20.00

Tempel | Carmen Souza | 20.00

Topsy | Weekend-Warmup | 22.00

Region

Palais de la Musique Strasbourg | Gregorian | 20.30



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Ladies First | 20.00

Insel | Hedwig and the Angry Inch | ab 15 J. | 19.00

K2 | Nein zum Geld | Komödie | 20.00

Kammertheater | Show Must Go on | Tribute to Freddy Mercury | 19.30

marotte Figurentheater | Der kleine Wikinger | ab 5 J. | 10.00

Sandkorn | Die Badische Bluesverschwörung | Martin Wacker/Martin Knoch (Gitarre) | 19.30

Schloss Gottesaue | Solistenexamen | Yoerae Kim (Violine) | Debussy/Chausson/Ravel u.a. | 19.30

Stadtkirche Durlach | Marienvesper | SolistInnen/Chor/Renaissanceensemble der HfM | Monteverdi | 19.30

Region

Bürgerzentrum Bruchsal | Gräfin Mariza | Operette | 19.30

Kulturhalle Remchingen | Kunst | Komödie | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Boesner Künstlerbedarf | Cyanotypie digital | K. H. Warkentin, Workshop | 10.00

Gemeindehaus am Zwinger Durlach | Myanmar, das Goldene Land!? | Vortrag/Gespräch | 10.00

KIT (Mensafoyer/Studierendenwerk) | Campus-Talk: Studium zu Ende – was nun? | 15.00

Kreativwerkstatt (Rudolfstr. 5) | Kleine Kuschelmonster | DIY-Workshop | 19.00

Messe | Learntec: Digitale Bildungsmess | 9.00

Prinz-Max-Palais | Philosophischer Salon: Homo faber oder Person? Der Mensch im Zeitalter der Technik | 18.00

Regierungspräsidium | 24. K’her Weiterbildungstag | 13.00

Region

Kurt-Müller-Graf-Platz Ettlingen | Ettlinger Sagen bei Nacht – Underground | 20.00