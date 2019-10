31.10.2019

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Halloween Party | Motärdead/Sons of Iggy & Fluppen Jupp u. a. | 21.00

Café Nun | Klangwerk Jam Session | 18.00

Die Stadtmitte | Halloween-Party: Alex Wellington (Mixed)/Le Filou & Black Lilly (Techhouse/Techno) | 23.00

Dorfschänke | Halloween-Party: One Hit! Wanda | 21.00

Fleischmarkthalle | Musik und Widerstand | Physikerchor: Konzert & Poetry Slam | 19.30

Gotec | 90 Techno Rave: Ravers Nature/Taucher/Tandu u. a. | 23.00

Hemingway Lounge | R. Ziegler (p)/T. Steudinger (b) | Barjazz | 19.30

Jubez | Halloween Dudefest: Lord Dying/Inter Arma/Big Business u. a. | 18.00

Kap | Halloween-Party | 20.00

Kohi | TICS + fluppe | Postpunk/Noisefunk/Indie | 21.00

Konzerthaus | Musical Box performs Genesis | 20.00

Rote Taube | Die Jacksons | Halloween-Party | 20.30

Schalander | Roland Bless & Band | 20.00

Scruffys Irish Pub | Halloween Pub Quiz & Holzklasse | 20.00

Substage | Versengold/Mr. Irish Bastard | 20.00

Tollhaus | Maik Mondial | Balkan/Gypsy/Funk | 20.30

Topsy | Halloween-Party | DJ Giovanni Liotta | 22.00

Ubu | Halloween: Rock the House | Aro | 21.00

Region

Alte Feuerwache MA | Enjoy Jazz: Emma-Jean Thackray’s Walrus | 20.00

Altes Rathaus Bretten | Triority feat. Ack van Royen | Jazz | 20.00

Altes Volksbad MA | Mr. Kitty/Noire Antidote | Synth Pop/Post Industrial | 21.00

Bürgerzentrum Bruchsal | Romanticas | Schlager | 20.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Tokunbo | Singer/Songwriterin | 20.00

Kurhaus Bad Herrenalb | Halloween-Party | DJ J. Mattinson/FEC Garde | 20.00

Weingut Heitlinger Östringen-Tiefenbach | Wine goes Party | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Viel Lärm um nichts | Komödie | 20.00

Das Sandkorn | 1968 – Als der Planet Feuer fing | 20.15

Insel | Hedwig and the Angry Inch | ab 15 J. | 19.00

K2 | Nein zum Geld | 20.00

Kammertheater | Tussipark | 19.30

marotte Figurentheater | Räuber Hotzenplotz | ab 5 J. | 10.00 | Der kleine Eisbär | ab 3 J. | 15.00 | 17, blond und scharf wie Rettich | 20.00

Tollhaus | Gauthier Dance | 20.00

Region

Bürgerzentrum Bad Liebenzell | Liederabend HfM-Studierende | 19.00

Festspielhaus Baden-Baden | Teodor Currentzis I: musicAeterna spielt Rameau | 20.00

Gräfenberghalle Freckenfeld | Spitz und Stumpf | Kabarett | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Der Illegale | 19.30

Theater PF | Frankenstein Junior | Musical | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Gemeindehaus Am Zwinger Durlach | Gefäßkrankheiten | Vortrag/Gespräch | 10.00

Kinemathek | Das innere Leuchten | Demenz-Doku | 19.00 | Nevrland | A | 21.15

Messe | offerta | Einkaufs-/Erlebnismesse | Freundinnentag | 10.00

Orgelfabrik | 90 Jahre Gedok K’he: Künstlerische Potenziale und mediale Strategien | Vortrag | 18.00

Stadtbibliothek | Online erben: Digitaler Nachlass | Vortrag | 19.30

Region

Oberrheinhalle Offenburg | Eduardo Souto de Moura | Abschlussvortrag der Architekturtage | 18.30

Rosensaal Baiersbronn | Erlebnis Schwarzwaldhochstraße zu Großvaters Zeiten | Vortrag | 19.00

Seehof Steinweiler | Horror-Halloween-Maislabyrinth