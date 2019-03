04.04.2019

Club/Live Musik

Café Nun | Klangwerk | Jam Session | 19.00

Die Stadtmitte | Early Dancing (Party-Mix) | 18.00

Jubez | Beans On Toast | 20.30

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Substage | Russkaja & Support | 20.00

Topsy | Weekend-Warmup | 22.00

Region

Aschingerhaus Oberderdingen | ArtInside: Gitarrenduo Strodtbeck/Hoffmann | 20.00

Halle 02 HD | Saltatio Mortis | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Die Zauberflöte | 15.00 | The Broken Circle | 20.00

Ehem. Kühlhaus (Alter Schlachthof) | Spuktheater | 20.00

FächerResidenz Nordstadt | Mara Lobo (Violoncello) | 18.30

Insel | Mongos | ab 12 J. | 11.00 + 19.00

Kammertheater | Tinder – Das Musical | 19.30

Kohi | Loose Lips | Storytelling | 20.00

marotte Figurentheater | Piggeldy & Frederick | ab 5 J. | 10.00

Tempel | Tanzbegegnungen: Gira Dança | 20.00

Tollhaus | Wellküren | Musikkabarett | 20.00

Region

Alte Turnhalle Gernsbach Hilpertsau | Mörderkarusell | 19.30

Casino Baden-Baden | Fremde Freundinnen | Zum 200. Geburtstag von Clara Schumann (1819-1896) | 19.30

Ev. Schlosskirche PF | Südwestdt. Kammerorchester PF | 19.00

Jugendstil-Festhalle Philippsburg | Maddin | Comedy | 20.00

Reithalle RA | Der Schuss | Phoenixtheater RA | 19.30

Theater Baden-Baden | Robinson & Crusoe | ab 11 J. | 10.00

Theater treppab Bruchsal | BLB: Kiwi on the Rocks | 11.00



Lesung/Vortrag/Film+

A&S Bücherland | Was ist Liebe? | Tulku Sonam Rinpoche, buddh. Vortrag | 19.00

Hemingway Lounge | Music, Life etc: U. Eidenmüller/Prof. H. Höll | 19.30

Kinemathek | Einfach das Ende der Welt | Kanada, dt. UT | 19.00

Prinz-Max-Palais | Die Geschichte der Frau | F. Zaimoglu, Lesung | 19.00

Romy Ries Concept Store | Leonore Jock – Schmuck | 14.00

Stadtmuseum | Die städtebauliche Entwicklung von Weiherfeld mit den Wohnbauten vertriebener Elsass-Lothringer | Vortrag | 18.00

vhs | Naturnahes Gärtnern leicht gemacht | Vortrag | 19.30

ZKM | #openDresscode: Kleiderbasar | 17.00 | Technische Infrastruktur für die EndoMikroSonoSkopie | 18.00 | Digitalisierung und Kapitalismus | Vortrag | 19.00

Region

Carl-Netter-Realschule Bühl | Ausbildungsmesse | 10.00