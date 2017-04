04.05.2017

Club/Live Musik

AKK | Kuschel Schlonz | 20.00

Die Stadtmitte | Hit Happens (Mixed) | 23.00

Dorfschänke | DJ Tom | Soul/Funk/Balkan | 21.00

Hemingway Lounge | Music, Life etc. | Ulli Eidenmüller interviewt Peter Sodann | 19.30

Jubez | Orkesta Mendoza | Caramelos Caramelos | 20.30

Kohi | 10 Jahre Kohi | Dad Horse Experience | Kellergospel | 20.00

Max Resto Bar | Afterwork-Party | 18.00

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Topsy | Die Macht der Nacht | 22.00

Region

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Silver Beatles | 20.00

Kurhaus Baden-Baden | Maybebop | A Cappella Pop | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Poetry Slam: Dead and Alive | 20.00 | Ich rufe meine Brüder | 20.00

Insel | Fair Play | Tanztheater ab 7 J. | 10.30

K2 | Sarg niemals nie | Musical | 20.00

Kammertheater | Wenn ich du wäre | Komödie | 19.30

marotte Figurentheater | Pinocchio | ab 5 J. | 15.00

Sandkorn | Kosakenzipfel | Loriot-Abend | 20.15

Schloss Gottesaue | Die Brücke von San Luis Rey | von H. Reutter | 19.30

Region

Festspielhaus BAD | Otto: Holdrio again! | 20.00

Stadtparkhalle Bretten | BLB: Du (Normen) | 19.30

Theater BAD | Patricks Trick | ab 12 J. | 16.00

Theater HD | Weil sie nicht gestorben sind | 18.00 | Der blaue Würfel | 20.30

Zwinger HD | All About Nothing | 15.00 | Lesbos – Blackbox Europa | 20.30



Lesung/Vortrag/Film+

Alter Schlachthof | KreativStart Kongress | 12.30 | 7x7 – Sieben Kreative in sieben Minuten | 19.00

Bad. Landesbibliothek | Lesebühne: An Wort und Stelle | Stefan Unser | 19.00

Kinemathek | (K)ein besonderes Bedürfnis | D/F/I/A, dt. UT | 19.00 | Wir schaffen das schon | I, dt. UT | 21.15

Pfinzgaumuseum Durlach | In die Freiheit: Der lange Weg der Waldenser | Vortrag | 18.00

Schloss Gottesaue | Meisterklasse: Klaus Hellwig (Klavier) | 10.00 | Der Komponist Hermann Reutter | Gespräch | 18.00

Region

Casino Baden-Baden | Gebrauchsanweisung für das Leben | Andreas Altmann, Lesung | 20.00