04.10.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Val Sinestra | 20.30

Café Nun | Klangwerk | Jamsession | 19.00

Hemingway Lounge | Music, life etc. | U. Eidenmüller interviewt S. Guttenberger | 19.30

Jubez | Elizabeth Lee/Cozmic Mojo | Blues/Rock/Roots | 20.30

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Topsy | Weekend-Warmup | 22.00

Region

Alte Feuerwache MA | Enjoy Jazz: Joshua Redman/Aaron Parks/Matt Penman/Eric Harland | 20.00

Kurhaus Baden-Baden | Rhythm & Blues: The Voyagers feat. Della Miles | 20.00

Reithalle RA | The Spirit of Smokie | Acoustic | 20.00



Bühne/Klassik

A&S Bücherland | Der Mondbär | Puppentheater ab 3 J. | 11.00 + 15.00

Bad. Staatstheater | Der goldne Topf | ab 15 J. | 20.00

Das Sandkorn | 1968 – Als der Planet Feuer fing | 20.15

Jakobus-Theater | Die Kaktusblüte | Komödie | 20.00

K2 | Wir sind mal kurz weg | 20.00

Kammertheater | Der Stripper | Liebeskomödie | 19.30

marotte Figurentheater | Kuh Lieselotte | ab 4 J. | 10.00

Region

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Willkommen bei den Hartmanns | Komödie | 20.00

Figurentheater PF | Seitenblick: Der aktuelle Spielplan | 20.00

Johannesgemeinde HD | Justizmord des Jakob Mohr (Theater HD) | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Landesbibliothek | Lesebühne: An Wort und Stelle | 19.00

Filmpalast am ZKM | Beyond Film Festival

Gemeindehaus am Zwinger Durlach | Ein Amerikaner in Marseille | Vortrag | 10.00

ibz | Klimawandel und seine Folgen für die Länder Afrikas | Vortrag | 19.00

Kinemathek | Deutschland im Herbst | D | 19.00 | Lemonade | RUM/CDN/D, dt. UT | 21.15

Kohi | Loose Lips – Storytelling | Mags Treanor | 20.00

Orgelfabrik Durlach | Travelslam: In 30 Bildern um die Welt | 20.00

Stadtmuseum | Internationale Solidarität | 17.00

Verkehrsmuseum | Über Mord als Beruf und Berufung | H. Artmeier/E. Klingler | 18.00

ZKM | Beyond Festival: Future Design/Symposium Virtual Reality | Open Codes II-Führung mit feco-feederle | 17.00

Region

Buhlsche Mühle Ettlingen | Der große Plan | Wolfgang Schorlau, Lesung | 20.00