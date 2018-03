05.04.2018

Club/Live Musik

Dorfschänke | DJ Tom | Soul/Funk/Balkan | 20.00

Hemingway Lounge | Music, Life etc. | U. Eidenmüller interview H. Rehberger | 19.30

Johanniskirche Südstadt | Barberpapas | Barbershop-Quartett | 19.30

Kohi | Me & Mobi | Garage-Jazz | 20.00

Orgelfabrik Durlach | Festival für Improvisierte Musik: Kunst-Vernissage | 19.00 | Duo Sauer/Schliemann | 20.00 | Benoit and the Mandelbrots | 21.00

P8 | Chalk Hands & Support | Screamo | 20.30

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Topsy | Taschendisko | 22.00

Region

Kurhaus Baden-Baden | Rhythm & Blues | The Voyagers feat. Waldo Weathers | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Ballett: Romeo und Julia | 20.00 | Poetry Slam: Dead and Alive | 20.00

marotte Figurentheater | Piggeldy & Frederick | ab 4 J. | 10.00

Region

Theater BAD | Premiere: Wer ist Max? | Schauspielcomedy | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Kinemathek | Reseba – The Dark Wind | Irak/D/Syrien/Katar, dt. UT | 19.00 | Kalender Girls | GB, dt. UT | 21.15

vhs | Rückbau der europäischen Union oder Vertiefung ihrer Integration | Vortrag | 19.00

ZKM | Open Codes: Vortrag/Führung mit feco-feederle durch die Coworking Spaces | 17.00 | Gerd Conradt: anfangen | Dokufilm | 18.00