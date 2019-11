05.12.2019

Club/Live Musik

AKK | Veganer Filmschlonz | 20.00

Brauhaus 2.0 Knielingen | 360° Session | 20.30

Café Nun | Klangwerk Jam Session | 18.00

Dorfschänke | DJ Tom | Soul/Funk/Balkan | 21.00

Jubez | Surai | Klanghorizonte/Traumgesang | 20.30

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Topsy | Weekend-Warmup | 22.00

Region

Kurhaus Baden-Baden | The Voyagers feat. Reginald Jennings | Rhythm & Blues | 20.00

Schwetzingen | Weihnachtsmarkt: Seán Treacy Band | 18.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | De Bädschler – oiner isch immer de Depp | 20.15

Bad. Staatstheater | Nora, Hedda und ihre Schwestern | 19.30 | Ballett: Seid umschlungen | 20.00

Das Sandkorn | 1968 – Als der Planet Feuer fing | 20.15

Ev. Stadtkirche | Hoffnung | Angelika Milster – Das Kirchenkonzert | 19.00

Friedrichsplatz | Christkindlesmarkt | 11.00 | Jugendblasorchester des Bad. Konservatoriums | 18.00

K2 | Du kannst mich mal...lieben! | 20.00

Kammertheater | Weihnachten auf dem Balkon | 19.30

marotte Figurentheater | Schöne Bescherung, Olchis | ab 5 J. | 9.30 + 11.00 | Django – Die Rückkehr | 19.00

Schloss Gottesaue | HfM-Studierende Querflöte | 19.30

Spuktheater | Subtiler Spuk | 20.00

Tempel | Das Königsbuch | Tiyatro Diyalog | 11.00

Region

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Charlie Chaplin-Stummfilmkonzert | Stephan Graf von Bothmer (Flügel) | 20.00

Jugendstil-Festhalle LD | Heisenberg | Schauspiel | 20.00

Kulturhalle Remchingen | Swingin‘ Santa | Musikal. Weihnachtscomedy | 20.00

Schloss Schwetzingen | Die getreue Alceste | Oper von G.C. Schürmann | 19.30

Stadttheater Bruchsal | BLB: Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete | 11.00

Theater Baden-Baden | Peterchens Mondfahrt | ab 5 J. | 9.00 | Der zerbrochne Krug | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Cyberforum | Cyberwehr Expert Talk/Soup-Speech for Security-Specialists | 12.30

Hemingway Lounge | U. Eidenmüller/S. Kessal-Wulf | Talk | 20.00

Kinemathek | In Zeiten des abnehmenden Lichts | 15.00 | The Report | USA, dt. UT | 19.00 | Schönheit und Vergänglichkeit | D | 21.15

Regierungspräsidium | RescEU: Katastrophenschutzverfahren in der EU und am Oberrhein | 18.00

Stadtmuseum | Die Entwicklung des Marktes Amateurfotografie | Vortrag | 18.00

vhs | Von der Kunst der Gesprächsführung | Vortrag | 19.30

Region

Altstadt Tübingen | chocolart Schokoerlebniswelt | 10.00

BIZ RA (Karlstr. 18) | Berufe in Uniform – Karriere bei der Bundespolizei | 14.00

Hist. Bibliothek RA | Sansibar und Serengeti | Vortrag | 18.00