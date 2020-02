05.03.2020

Club/Live Musik

BGV Lichthof | Jugend jazzt | Preisträgerkonzert Ba-Wü | 19.00

Dorfschänke | DJ Tom | Soul/Funk/Balkan | 21.00

Jubez | Stacie Collins & The Al-Mighty 3 | 20.30

Kohi | L’Eclair | Funk | 20.00

Nun | Klangwerk Jam Session | 19.00

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Tempel | Daniel Herskedal | Jazz/Folk | 20.00

Tollhaus | Ephemerals | 20.00

Topsy | Weekend-Warmup | 22.00

Region

Festhalle Dudenhofen | Jazztage: Joscho Stephan & Biréli Lagrène | 20.00

Villa Lina Bad Herrenalb | Jeanine Vahldiek Band | Pop/Reggae/Jazz | 20.00

Wirtshaus Konfetti Neustadt | Thomas Felder | Liedermacher | 20.30



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Der Susan-Effekt | 19.00 | Pelleas und Melisande | 19.30 | Casino Global | 19.30

Das Sandkorn | Erdbeben in London | 19.00

Insel | Fuckfisch | ab 14 J. | 11.00

K2 | Die Comedian Harmonists | 20.00

Kammertheater | Bed of Roses | 19.30

Konzerthaus | The Music of Star Wars | 20.00

marotte Figurentheater | Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete | ab 5 J. | 10.00 | marottinale: Die Vermessung der Welt | 20.00

Region

Kulturhalle Remchingen | Mirja Boes und die Honkey Donkeys | Comedy-Revue | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Landesbibliothek | Egon Eiermann in Publikationen | 18.00

DGB-Haus | Rechtspopulismus, Rassismus und Bildungspolitik in Ba-Wü | Vortrag/Gespräch | 17.00

Gemeindehaus am Zwinger Durlach | Seelische Gesundheit | Vortrag/Gespräch | 10.00

Hemingway Lounge | U. Eidenmüller im Talk mit Prof. A. Grunwald zu KI | 19.30

IHK | Stadtbauforum: Neue Wege für Fuß und Rad | 20.00

Kreativwerkstatt (Rudolfstr. 5) | Stickrahmen-Utensilo | DIY-Workshop | 19.00

Prinz-Max-Palais | Mitbringsel | Walle Sayer, Gedichte-Lesung | 19.00

Schauburg | 2040 – Wir retten die Welt | 18.30 | Cine Mar - Surf Movie Night | 20.30

vhs | Klimawandel, Plastikkrise: Auswirkungen auf Meeresökologie | Vortrag | 19.30

Region

BIZ RA (Karlstr. 18) | Berufe in Uniform – Zoll | 13.00

Stadtbibliothek Ettlingen | Papas Seele hat Schnupfen | Musikal. Lesung/Gespräch | 19.30