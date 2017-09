05.10.2017

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Piss Test | 21.00

Fettschmelze | Fetteria | 17.00

Hemingway Lounge | Music, life etc. | U. Eidenmüller/W. Grenke, Talk | 19.30

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Tempel | Jon Irabagon Quartet | 20.00

Topsy | Taschendisco | 22.00

Region

Bürgerzentrum Bruchsal | Live Lyrix | 20.00

Kurhaus Baden-Baden | Rhythm & Blues: The Voyagers feat. Laeh Jones | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Meisterklasse | 19.00 | Adriana Lecouvreur | 20.00 | Safe Places | 20.00

Begegnungsstätte Grötzingen | Suche impotenten Mann fürs Leben | Neues Hoftheater | 20.00

Jakobus-Theater | Dänische Delikatessen | 20.00

Jubez | Science Slam | 20.00

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 19.30

Sandkorn | Premiere: Die letzten 5 Jahre | Musical | 20.15

Tollhaus | Michael Krebs | Kabarett | 20.00

Region

Badner Halle RA | Rendezvous Tête-à-tête | Absolventenshow der Staatl. Artistenschule Berlin | 20.00

Klag-Bühne Gaggenau | Ladies Night – Ganz oder gar nicht | 20.00

Kulturhalle Remchingen | Onkel Toms Hütte | Schauspiel | 20.00

Rosengarten MA | Otto | 20.00

Theater BAD | Patricks Trick | ab 12 J. | 10.00



Lesung/Vortrag/Film+

A&S Bücherland | Vom Klang der Ferne | Brot und Kunst-Autorengruppe | 20.00

Carpe Diem | Frau Schneider kehrt heim | J. Wohlgemuth, Lesung | 19.30

Die neue Fledermaus | Künstl. Avantgarde im Ambiente der 1920er Jahre | 21.00

Freie Waldorfschule | 40 Jahre Zukunft | Festakt zum Jubiläumsjahr | 19.00

Hoser + Mende | Das Wort fällt nicht weit vom Stamm | Heimat-Lesung | 19.00

Kinemathek | Pride Pictures | The Wound | Südafrika/D, dt. UT | 18.15 | Real Boy | USA, dt. UT | 20.15

Schloss Gottesaue | Musik, Erzählung und Emotion | 9.15 | Musik und Affekt | 11.15 | Brahms aus neuer Sicht | 14.00 | Warum bewegt uns Musik? | 17.00 | Meine Seele, ein Saitenspiel | 19.30 | Vorträge und Gesprächskonzerte

vhs | Zauber der Südsee | Film | 19.00

ZKM | Tanz als Kunstvermittlung | Gabriela Lang, Vortrag | 18.00