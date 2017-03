06.04.2017

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | Hit Happens (Mixed) | 23.00

Dorfschänke | DJ Tom | Soul/Funk/Balkan | 21.00

Hemingway Lounge | T. Jehle (p) | Barjazz | 19.30

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Substage | Stiff Little Fingers | 20.30

Tollhaus | Anna Depenbusch & Band | 20.00 | Amsterdam Klezmer Band | 20.30

Topsy | Die Macht der Nacht | 22.00

Region

klag-Bühne Gaggenau | Delta Q | A Cappella | 20.00

Kulturhalle Remchingen | Graceland | Simon & Garfunkel Tribute | 20.00

Kurhaus Baden-Baden | Rhythm & Blues | The Voyagers feat. David Whitley | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Romeo und Julia – Next Generation | 11.00 + 19.00 | Angriff auf die Freiheit | 20.00

K2 | Sarg niemals nie | Musical | 20.00

Kammertheater | Ziemlich beste Freunde | Komödie | 19.30

Konzerthaus | K’her Meisterkonzert | SWR Symphonieorchester/Fazil Say (Klavier) | Mendelssohn Barholdy/Nielsen u. a. | 19.30

marotte Figurentheater | Wo die wilden Kerle wohnen | ab 4 J. | 10.00

Sandkorn | Agentur Kaufrausch | ab 10 J. | 10.00 | Homo faber | 19.00 | Love Letters – Liebesbriefe | 20.15

Region

CongressCentrum PF | #ischdesbio? | Die Prenzlschwäbin | 20.00

Karlstorbahnhof HD | Bruderkampf | Theater | 20.00

Stadthalle Gernsbach | Puppentheaterwoche | Der kleine Drache und das Küken | ab 3 J. | 15.00 | Sag mal, geht’s noch? | ab 12 J. | 20.00

Stadthalle HD | Brahms: Symphonie Nr. 3 F-Dur | Konzert ab 10 J. | 11.00

Zwinger HD | Ich heiße Ben | ab 10 J. | 10.00 | Bacon | Tanzstück von N. Linning | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Landesbibliothek | Bücherfunde in der Lounge | 18.00

Gemeindehaus am Zwinger Durlach | ... | 9.30

Kinemathek | Yulas Welt | Polen/DK, dt. UT | 19.00 | Tu nichts Böses | I, dt. UT | 21.15

Romy Ries Concept Store | Themenabend: Lightblue 08 Creative Fashion | 19.00

Schauburg | www.independentdays-filmfest.com

Schloss Gottesaue | Seminar: Musik(er)rechte/Souverän ins Bewerbungsgespräch | 10.00 | Medienpraxis und Interviewtraining | 14.00 | Ist meine Biografie gut genug? | 10.00 + 14.00 | Musikmarkt und Künstlermanagement | 17.00

vhs | Aggression als Lebensenergie | Vortrag | 19.30

ZKM | Was ist Terrorismus? | Podiumsdiskussion | 18.30

Region

Messegelände Pirmasens | Fachmesse der Kreativ-/Kulturwirtschaft im Südwesten | www.kreativvitti.com | 11.00

Rathaus Keltern-Ellmendingen | Finnland | Diavortrag | 19.30

Stadtbibliothek Ettlingen | Cowboy Klaus | Karsten Teich, Lesung 1. Klasse | 11.00