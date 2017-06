06.07.2017

Club/Live Musik

AKK | Kine Schlonz | 20.00

Fettschmelze | Fetteria | 17.00

Hemingway Lounge | Music, life etc.: Peter Sodann | 19.30

Kohi | Oum Shatt | 20.00

Max Resto Bar | Afterwork-Party | 18.00

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Tollhaus | Banda Internazionale | 20.30

Topsy | Taschendisco | 22.00

Region

Schloss RA | Yann Tiersen | 19.30

Stadtgarten PF | Jay Alexander & Orchester der Kulturen | 20.30



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Das Abschiedsdinner | 20.00 | Möglicherweise gab es einen Zwischenfall | 20.00

Jakobus-Theater | Dänische Delikatessen | 20.00

Sandkorn | Keine Party für den Tiger! | Lehrersichtveranstaltung | 19.00

Schloss Gottesaue | Lange Nacht der Kammermusik | 18.00

Region

Festspielhaus BAD | Mozart: La Clemenza di Tito | 19.00

Schloss Ettlingen | Lysistrata | Komödie | 20.30

Schloss HD | Glückliche Zeiten | Komödie | 20.30 | Kiss me, Kate | Musical | 20.30

Theater BAD | Hexenjagd | ab 14 J. | 18.00



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Landesbibliothek | Bücherfunde in der Lounge | 18.00

Sozialgericht | Ein Abend über J. P. Hebel und seine Kalendergeschichten | 19.30

Stadtwerke (Pfannkuchstr. 1) | Stadtwerke Volkslauf | 17.00

Ständehaus | Heimatbewusstsein in Baden im Zeitalter von Mobilität und Migration | Vortrag | 18.00

vhs | Von den reellen zu den komplexen Zahlen und darüber hinaus | 19.30

ZKM | The Raindance Archive: Exposing the Collection | Vortrag in engl. Sprache | 18.00

Region

Waldschwimmbad Kandel | Poolparty | 14.00