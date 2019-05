06.06.2019

Club/Live Musik

AKK | Met Schlonz | 20.00

Café Nun | Klangwerk | Jam Session | 19.00

Die Stadtmitte | Early Dancing (Party-Mix) | 18.00

Dorfschänke | DJ Tom | Soul/Funk/Balkan | 21.00

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Topsy | Weekend-Warmup | 22.00

Region

Pforzheim | Schlosspark-Open | www.pforzheim.de

Schloss Ettlingen | Calmus Ensemble | Folk Songs | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Meisterklasse | 20.00

Das Sandkorn | Summertime! | 20.15

Insel | Fuckfisch | ab 14 J. | 11.00

K2 | Gut gegen Nordwind | 20.00

Kohi | Loose Lips Storytelling | 20.00

marotte Figurentheater | Das kleine Ich bin Ich | ab 3 J. | 10.00

Schloss Gottesaue | Apropos China | Liederabend | 19.30

Spuktheater | Die Séance des Henri Flaubert | 20.00

Tollhaus | Damenwahl: Rena Schwarz/Liza Kos/Claudia Pichler/Frau Antje | Kabarett/Comedy | 20.00

Region

Stadthalle HD | Rhythmus, Tanz und Frühling | Philharmonisches Orchester HD | 20.00

Theater Baden-Baden | Clara | Oper von V. Bond | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Ev. Stadtkirche (Krypta) | Warm ums Herz | Heimat – neu denken | 19.30

Hemingway Lounge | U. Eidenmüller/Prof. Dr. U. Spetzger | Talk | 19.30

Kinemathek | Ramen Shop | J/SIN/F, dt. UT | 19.00 | The Artist & The Pervert | D, dt. UT | 21.15

Prinz-Max-Palais | Herkunft | Saša Stanišic, Lesung | 19.00

vhs | Arzt-Patienten-Forum: Übergewicht und Adipositas | 19.30

ZKM | next generation 8.0: Live Coding | Symposium | 11.00 | Die Masterclass stellt sich vor | 18.00