07.12.2017

Club/Live Musik

AKK | Drawn Together Schlonz | 20.00

Die Stadtmitte | Architektur-Winterfest | 23.00

Dorfschänke | DJ Tom | Soul/Funk/Balkan | 21.00

Fettschmelze | Fetteria | 17.00

Hemingway Lounge | Music, Life, etc. | U. Eidenmüller im Gespräch mit G. Nonnenmacher | 19.30

Jubez | Brothers of Santa Claus | Indie/Acoustic | 20.30

Kohi | Chris Imler | Post-NDW | 20.00

P8 | Gaffa Ghandi/Morkobot | Funk/Noise Metal | 20.00

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Tollhaus | Riikka & Senni | 100 Jahre Finnland | Pop/Rock | 20.00

Topsy | Taschendisko | 22.00

Region

Forum MA | Neufundland | 20.00

Hufeisen Germersheim | Delta Q | Vokalband | 20.00

Kurhaus Baden-Baden | Rhythm & Blues: The Voyagers fest. Marshall Titus | 20.00

O’Neills Ettlingen | Seán Treacy Band | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Bühn | Do braut sich was z’samme | 20.15

Bad. Staatstheater | Die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn | 9.00 + 11.00 | Das Büro | Performance | 18.30 | La Clemenza di Tito | 20.00 | Afzals Tochter | 20.00

K2 | Schöne Bescherung | Weihnachtsrevue | 20.00

Kabarett in der Orgelfabrik | Jahresultimo | Helga Siebert | 20.15

Kammertheater | Aufguss | Komödie | 19.30

marotte Figurentheater | Die Weihnachtsgeschichte | ab 5 J. | 9.30 + 11.00 + 15.00 | Django – Die Rückkehr | 19.00

Schlachthof (Altes Kühlhaus) | Spuktheater | 20.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Das Dschungelbuch | ab 5 J. | 16.00

Wohnstift Rüppurr | HfM: Kammermusik | 18.00

ZKM | InSonic: Immersive Future | Festival

Region

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Der kleine Lord | 20.00

Rest. Surumu (Rennbahn) Iffezheim | Das fliegende Einhorn | Dinnershow | 19.30

Stadttheater Bruchsal | BLB: Es wird schon nicht so schlimm! | 19.30

Theater BAD | Switzerland | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

Kinemathek | Überleben in Neukölln | D | 19.00 | Der Ornithologe | Brasilien/F/Portugal, dt. UT | 21.15

KIT (Redtenbacher Hörsaal, Geb. 10.91) | Colloquium Fundamentale: Extremisten und Parallelwelten – eine unterschätzte Gefahr? | 18.00

vhs | Die Etrusker | 19.30

ZKM | Medialounge | Gespräch | 18.00 | Open Codes: Artist Talk | 19.00

Region

Altstadt Tübingen | chocolART | Schokoladenfestival | 10.00

Barockresidenz RA | Eröffnung Schlossweihnacht

Klag-Bühne Gaggenau | Vergesst Winnetou! | Ilja Richter, Lesung + Musik | 20.00

Städt. Galerie Bietigheim-Bissingen | ProThesen | Sabine Braun, Künstlergespräch | 18.30