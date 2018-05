07.06.2018

Club/Live Musik

AKK | Sommerfest: Triater-Theater-Schlonz | 20.00

Alte Hackerei | Molly Gene/Freight Train Rabbit Killer | 20.00

Aurum Weinbar | Sundowner Tapas & Vino Abend | Ibiza Sounds/Flamenco | 20.00

Dorfschänke | DJ Tom | Soul, Funk, Balkan | 21.00

Jazzclub im Jubez | Workshop Konzert mit Michael Blake | 20.00

Kohi | Birdeatsbaby | Indie | 20.00

Messplatz | Frühjahrsmess’ | Familientag | 14.00 | Die Bienwald Oldies | 18.00

Orgelfabrik Durlach | Ela Rosenberger | Jazz/Neue Musik | 20.00

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Tollhaus | Gustav Peter Wöhler Band | Pop/Rock/Chanson | 20.00

Topsy | Taschendisko | 22.00

Region

Alte Volksbad MA | Pierre Omer’s Swing Revue | 21.00

Halle 02 HD | Oomph! | 20.00

Kunstverein PF | Omnichord meets Powerchord | Joker Nies/Cornelius Veit | 19.00

Strasbourg | Electrogroove Festival | contre-temps.net



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Faust I | 11.00 | Eröffnung Kinderliteraturtage | 11.00 | Ballett: Ein Sommernachtstraum | 20.00

Das Sandkorn | 1968 – Als der Planet Feuer fing | 20.15

Insel | Jugend ohne Gott | ab 14 J. | 11.30 + 19.00

Kammertheater | Der Stripper | Komödie | 19.30

Kleine Kirche | HfM: Neue Instrumente vorgestellt | 17.00

marotte Figurentheater | Der kleine König | ab 3 J. | 10.00

Zieglersaal | Dreist: Reiherair | Comedy-Flugshow | 19.30

Region

Alte Turnhalle Hilpertsau | Emmas Glück | Theater | 19.30

Alter Stadtsaal Speyer | Kulturbeutel Festival | Die Geschichte vom kleinen Onkel | ab 4 J. | 9.00 | Papa wohnt jetzt in der Heinrichstrasse | ab 6 J. | 15.00 | Paul Morocco & Olé | 20.00 | Nachtmusik | 22.00

Hambacher Schloss Neustadt | Kleine Frau - was nun?- Der Weg in die Weimarer Republik | Chawwerusch Theater | 20.00

Schloss HD | Shakespeare in Music | 20.30



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Landesbibliothek | Einblicke in das Schaffen des Musikers Ernst-Lothar von Knorr | Vortrag | 18.00

BIZ (Brauerstr. 10) | Berufe in Uniform: Bundespolizei/Bundeswehr | 15.00 | Das richtige Praktikum suchen & finden | 16.00

Filmpalast am ZKM | Anime Night | No Game No Life: Zero | 20.00

Hemingway Lounge | U. Eidenmüller im Talk mit A. Röser | 19.30

HfG | Spengler Goes West (Cheryce von Xylander)/Megalothymia. Ozarichi März 1944 (Ulf Wuggenig) | Vorträge | 18.30

Kinemathek | SPK Komplex | D | 19.00 | Gertrud | DK, engl. UT | 21.15

Prinz-Max-Palais | Auf Probe | V. Kaminski, Lesung | 19.00

Stadtmuseum | Das autonome Frauenhaus zwischen Ideal und Alltagswirklichkeit | Gesprächsrunde | 17.00

vhs | Japanerinnen | Vortrag | 19.30

ZKM | Hochdeutschland | A. Schimmelbusch, Lesung | 20.00

Region

Bürgerzentrum Bruchsal | Sicherheitstag | 14.00

Schloss Heidelberg | Der König von Burgund | Lesung | 18.30