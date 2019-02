07.03.2019

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | Mixed/House/Electro | 22.00

Dorfschänke | DJ Tom | Soul/Funk/Balkan | 21.00

ITL (Ostmarkstr. 14 Aue) | Midas Fall | Postrock | 19.00

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Topsy | Weekend-Warmup | 22.00

ZKM | An Urban Archive as an English Garden | Acoustic Landscaping in Time and Space | 18.00

Region

Bürgerzentrum Bruchsal | SWR3 Live Lyrix | 20.00

Schloss Schwetzingen | Rokoko rocks: Ullmann unplugged | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Ballett: Romeo und Julia | 19.30 | Der goldne Topf | 20.00 | Bambi & Die Themen von Bonn Park | 20.00

K2 | Glorious! | 20.00

Kammertheater | Achtung Deutsch! | 19.30

marotte Figurentheater | Die Königin der Farben | ab 5 J. | 10.00 | Adams Äpfel | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Landesbibliothek | Leuchtender Klang – Klingendes Licht | Ausstellungseröffnung | 19.00

Boesner Künstlerbedarf | Handlettering (Aero Color Liner/Gouache von Schmincke) | A. Sabbagh, Vorführung | 10.30 + 13.30

Hemingway Lounge | U. Eidenmüller im Gespräch mit R. Vogel | 19.30

Kinemathek | Die Geheimnisse des schönen Leo | D | 19.00 | Die Blüte des Einklangs | Japan, dt. UT | 21.15

vhs | Portugal – Vielfalt und Schönheit | Bildervortrag | 19.00