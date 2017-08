07.09.2017

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Los Fastidios | Streetpunk | 21.00

Beim Schupi | Sommer-Musik-Quiz | 20.00

Fettschmelze | Fetteria | 17.00

Max Resto Bar | Afterwork-Party | 18.00

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Topsy | Taschendisco | 22.00



Bühne/Klassik

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 19.30

marotte Figurentheater | Der kleine Ritter Trenk | ab 5 J. | 10.00

Region

Stadtpark Bretten | Poetry Slam | 18.00

Städt. Galerie Böblingen | Poetry-Slam-Workshop | 14.00 | Poetry Slam | 18.30



Lesung/Vortrag/Film+

El Tesoro Mühlburg | Brasilien vor der Wahl | Diskussion | 18.00

Kinemathek | National Bird | USA, dt. UT | 19.00 | In The Last Day of The City | Ägypten/D, dt. UT | 21.15

Schloss (Zelt) | T. Gralke/F. Franke/Hanz | Slam-Poesie | 19.00

Schloss Gottesaue | Open Air Kino: Zum Verwechseln ähnlich | 20.30

Stadtmuseum | Badens künftige Rolle am Oberrhein | Vortrag | 18.00

Region

Bühl | Zwetschgenfest | 19.00

Gasometer PF | Wahr oder falsch – Geschichten/Anekdoten | 12.00

Schlosshof Ettlingen | Open Air Kino: Girls’ Night Out | 20.30