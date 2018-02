08.03.2018

Club/Live Musik

Dorfschänke | DJ Ralph | Mestizo/Combat/Punk .. | 20.00

Hemingway Lounge | R. Wolf (p/voc)/L. Oyewale (voc) | Barjazz | 19.30

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Tollhaus | Playground Session Vol. 4: Faid & Woman | 21.00

Topsy | Taschendisko | 22.00

Walhalla | Int. Frauentag: Feminismus unsere Kraft - solidarisch unser Kampf | Musik/Film/Sketche u. a. | 19.30

Region

Halle 02 HD | Tocotronic | 20.00

Kurhaus Baden-Baden | Mr. M’s Jazz Club | Duo Bassface | 19.00 | Helge Schneider/Nils Wülker/Mr. M’s All Stars | 20.00

Saalbau Neustadt | Nik P. & Band | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Jugendkonzert : Bartók | 19.00

Das Sandkorn | Jeda, der Schneemann | ab 5 J. | 10.00 | Die Welle | Sandkorn-Jugendclub | 19.00 | Marleni | 19.30

Kammertheater | Die Drei von der Tankstelle | Musikal. Komödie | 19.30

marotte Figurentheater | marottinale-Eröffnung: Agathe Notnagel & Herr Nachbar | 20.00

Ökum. Gemeindezentrum Oberreut | Judas | Bad. Staatstheater | 20.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Das Dschungelbuch | 16.00

Region

BadnerHalle RA | Rizoma Equilibrium | Akrobatik | 19.30

Bürgerhaus Germersheim | Wenn’s um die Liebe geht | Musikal. Soirée zum Weltfrauentag | 20.00

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Schlesische Philharmonie | Konzert | 20.00

Ev. Gemeindehaus Berghausen | Muntere Mütter | Revue am Int. Frauentag | 19.30

Kulturhalle Remchingen | Rolf Miller | Kabarett | 20.00

Stadthalle Ettlingen | NightWash: Jan van Weyde/Osan Yaran/Thomas Schmidt u. a. | Comedy | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Stephen King, Misery | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Landesbibliothek | Lesebühne An Wort und Stelle | 19.00

BIZ (Brauerstr. 10) | FSJ – der Bundesfreiwilligendienst bei Reha-Südwest | Vortrag | 16.30

Boesner Künstlerbedarf | Mezzotinto-Halbton | B. Gerlach, Vorführung | 11.00

Fettschmelze | Fetteria | 18.00

Gedok | 100 Jahre Frauenwahlrecht 1918-2018 | Vortrag | 19.30

Kinemathek | Azmaish | dt. UT | 19.00 | Fühlen Sie sich manchmal ausgebrannt und leer? | 21.15

Messe | IT Trans – Int. Fachmesse/Kongress öffentl. Personenverkehr | 9.00

vhs | Informationsveranstaltung AIFS: Work and Travel | 19.30

ZKM | Stockhausen zum 90. | Licht-Bilder | Screening des Aufführungsmitschnitts/Interviews | 20.00