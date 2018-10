08.11.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | The Dead Lovers | 21.00

Die Stadtmitte | Studentennacht | DJ Vinül Junkie (Mixed) | 23.00

Dorfschänke | DJ R.Alf | Ska/Soul/Punk | 21.00

Hemingway Lounge | music, life etc. | Talk | 19.30

Jubez | Big Daddy Wilson | Blues | 20.30

Messplatz | Mess’ | Familientag | 14.00 | Joe Williams Band | 19.00

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Substage | Mono Inc. | 20.00

Tollhaus | Youn Sun Nah | Jazz/World | 20.00

Topsy | Weekend-Warmup | 22.00

Region

Alte Feuerwache MA | Enjoy Jazz: Vijay Iyer Sextet & Nik Bärtsch’s Ronin | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Der Freischütz | 20.00 | Faust I | 20.00 | Instant Integration | 20.00

Das Sandkorn | En Suite – Allein mit Audrey Hepburn | 19.30

Jakobus-Theater | Die Kaktusblüte | Komödie | 20.00

K2 | Spanisch für Anfängerinnen | 20.00

Kammertheater | Rain Man | 19.30

Kanzlei Caemmerer Lenz | F. Brunke (Mezzosopran)/K. Ingenpaß (Bariton)/W. Jang (Klavier) | Oper/Operette | 19.00

marotte Figurentheater | Der kleine Eisbär | ab 3 J. | 10.00 + 15.00

Schloss Gottesaue | Preisträgerkonzert | XVI. Wettbewerb für SchulmusikerInnen |19.30

Tollhaus | Sebastian Pufpaff | Kabarett | 20.00

Zieglersaal | Reiherair: Winterflug nach New York | Dreist | 19.30

Region

Kurhaus Baden-Baden | Uli Masuth/Queenz of Piano | Kabarett/Comedy | 20.00

Reithalle RA | ensemble 99: Bar jeder Vernunft | 20.00

Reuchlinhaus PF | Lieselotte macht Urlaub | Figurentheater ab 4 J. | 15.00

Saalbau Neustadt | Musikkorps der Bundeswehr | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Agentur für Arbeit | Berufsbegleitend Studieren mit/ohne Abitur | Info FernUni Hagen | 17.00

Bad. Landesbibliothek | Bücherfunde: Die blinden Flecken der 1968er-Bewegung | 18.00

Gemeindehaus Am Zwinger Durlach | Mozarts Requiem und der Erste Weltkrieg | 10.00

vhs | Die soziale Natur des Menschen | Vortrag | 19.00

ZKM | ARD Hörspieltage | Open Codes II: Führung mit feco-feederle | 17.00