09.03.2017

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Slaughter and the Dogs | 20.00

BGV | Jugend jazzt | Preisträgerkonzert Ba-Wü 2016 | 19.00

Die Stadtmitte | Hit Happens (Mixed) | 23.00

Dorfschänke | Balkan Beats | DJ Ralph | 21.00

Hemingway Lounge | R. Wolf (p)/L. Oyewale (voc) | Barjazz | 19.30

Jubez | Kapelle Petra/Elfmorgen | 20.30

Kohi | Ape Shifter | Instrumental Rock | 20.00

Scruffys Irish Pub | Pub Quiz | 21.00

Substage | Banda Senderos | 21.00

Tollhaus | Pippo Pollina & Palermo Acoustic Quintet | 20.00

Topsy | Die Macht der Nacht | 22.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Die Hochzeit des Figaro | Oper von Mozart | 19.30 | Die Goldberg-Variationen | Musical | 20.00 | Stolpersteine Staatstheater | 20.00

Kammertheater | Der kleine Horrorladen | Musical | 19.30

marotte Figurentheater | Eröffnung marottinale | Niyar – A Paper Tale | 20.00

Sandkorn | Homo faber | 19.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Der Wolf und die sieben Geißlein | ab 5 J. | 16.00

Region

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Cecilia String Quartet | 20.00

Gloria Kulturpalast LD | Alice Hoffmann | Kabarett/Comedy | 20.00

Jüd. Gemeinde PF | Die fünf Kantoren | 19.00

Jugendstilfesthalle Philippsburg | Die Twotones | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Schmerzliche Heimat | 19.30

Theater HD | Ein Sommernachtstraum | 19.30

Theater im Kurhaus Freudenstadt | BLB: Cyber Cyrano | 10.30



Lesung/Vortrag/Film+

Bad. Landesbibliothek | Lesebühne An Wort und Stelle | Die Schwabinger Schaumschläger | 19.00

Gemeindehaus am Zwinger Durlach | Luthers Theologie als Kunst lebenswichtiger Unterscheidungen | 9.30

Orgelfabrik Durlach | Ernst Pilick: Mit spitzer Feder | 20.00

Prinz Max Palais | Stummfilmtage: Buchvorstellung J. Schweinitz – Film, Bild, Kunst/Die Liebe der Maria Bonde u. a. | 19.00 | Der Gang in die Nacht | 21.00

Rest. Erasmus | Fastenzeit | fleischloses Menü | www.erasmus-karlsruhe.de

vhs | Work and Travel: Jobben weltweit | 19.30

Zieglersaal | Global Gerecht statt G20 | Attac-Vortrag | 20.00

Region

Kulturhalle Remchingen | Korsika | Multivision | 20.00

Museum Frieder Burda Baden-Baden | N. Kermani: Ungläubiges Staunen | Lesung | 19.30